Мошенники на Ямале стали чаще использовать сложные схемы обмана

МТС проанализировала активность мошенников с начала 2026 г. По данным сервиса «Защитник», в 2025 г. злоумышленники часто ограничивались одним звонком, в то время как в первом квартале 2026 года усилился тренд на использовании сложных сценариев обмана абонентов. Доля таких схем в общем потоке мошеннических звонков в регионе выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сложные схемы предполагают цепочку двух и более звонков, цель которых – постепенно завоевать доверие жертвы, усилить психологическое давление и в итоге заставить передать сбережения или персональные данные. Их главный фокус — пожилые люди старше 65 лет. На эту возрастную категорию приходится 58% всех многоэтапных мошеннических звонков. По данным аналитиков МТС, стандартные методы обмана становятся всё менее эффективными, поэтому преступники переходят к персонализированным уловкам с усиленным психологическим давлением.

Самыми распространенными многоступенчатыми схемами злоумышленников в Ямало-Ненецком автономном округе стали звонки от якобы представителей госорганов — на такие вызовы приходится почти половина всех мошеннических атак. Также среди сценариев-лидеров оказались уловки для ямальцев с предложениями дополнительного заработка, выгодных инвестиций и коммунальных служб.

Чаще всего мошенники звонили жителям Ямала в понедельник и субботу с пиком активности с 11.00 до 12.00 и 14.00 часов. В это время взрослые люди на работе, а пенсионеры чаще всего остаются дома одни. Злоумышленники пользуются загруженностью или изолированностью человека, чтобы застать его врасплох.

«Телефонные мошенники используют все более изощренные сценарии для кражи денег и персональных данных, когда делается ставка на многоходовые комбинации и эмоции абонентов. Однако алгоритмы искусственного интеллекта способны анализировать звонки по сотням параметров, пресекая угрозу еще до того, как абонент возьмет трубку. С начала года МТС заблокировала на Ямале около 1 млн. 800 нежелательных звонков. При этом удалось оградить от сомнительных вызовов не только самих абонентов, но и их членов семьи – детей и пожилых родственников, когда предупреждение приходило прямо во время разговора», — сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.