CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Телеком
|

Мошенники на Ямале стали чаще использовать сложные схемы обмана

МТС проанализировала активность мошенников с начала 2026 г. По данным сервиса «Защитник», в 2025 г. злоумышленники часто ограничивались одним звонком, в то время как в первом квартале 2026 года усилился тренд на использовании сложных сценариев обмана абонентов. Доля таких схем в общем потоке мошеннических звонков в регионе выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сложные схемы предполагают цепочку двух и более звонков, цель которых – постепенно завоевать доверие жертвы, усилить психологическое давление и в итоге заставить передать сбережения или персональные данные. Их главный фокус — пожилые люди старше 65 лет. На эту возрастную категорию приходится 58% всех многоэтапных мошеннических звонков. По данным аналитиков МТС, стандартные методы обмана становятся всё менее эффективными, поэтому преступники переходят к персонализированным уловкам с усиленным психологическим давлением.

Самыми распространенными многоступенчатыми схемами злоумышленников в Ямало-Ненецком автономном округе стали звонки от якобы представителей госорганов — на такие вызовы приходится почти половина всех мошеннических атак. Также среди сценариев-лидеров оказались уловки для ямальцев с предложениями дополнительного заработка, выгодных инвестиций и коммунальных служб.

Чаще всего мошенники звонили жителям Ямала в понедельник и субботу с пиком активности с 11.00 до 12.00 и 14.00 часов. В это время взрослые люди на работе, а пенсионеры чаще всего остаются дома одни. Злоумышленники пользуются загруженностью или изолированностью человека, чтобы застать его врасплох.

«Телефонные мошенники используют все более изощренные сценарии для кражи денег и персональных данных, когда делается ставка на многоходовые комбинации и эмоции абонентов. Однако алгоритмы искусственного интеллекта способны анализировать звонки по сотням параметров, пресекая угрозу еще до того, как абонент возьмет трубку. С начала года МТС заблокировала на Ямале около 1 млн. 800 нежелательных звонков. При этом удалось оградить от сомнительных вызовов не только самих абонентов, но и их членов семьи – детей и пожилых родственников, когда предупреждение приходило прямо во время разговора», — сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Техас подал в суд на Netflix из-за слежки за пользователями и провоцировании зависимости

В России создана платформа идентификации БПЛА

CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время

Европейский центробанк бьет тревогу: надо ждать кибератак с использованием продвинутого ИИ

Прибыль «Ангстрема» от продаж чипов рухнула на 98%

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Как бесплатно редактировать фотографии с помощью нейросетей: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290