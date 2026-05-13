Новый топ-менеджер возглавил «МегаФон» в Иркутской области

Новым руководителем регионального отделения «МегаФона» в Иркутской области назначен Дмитрий Бобков. Перед топ‑менеджером поставлены задачи по реализации стратегии на массовом и корпоративном рынках, наращиванию абонентской базы и усилению телеком-инфраструктуры оператора. Об этом CNews сообщил представитель оператора.

Дмитрий Бобков получил несколько образований в учебных заведениях Иркутска, в том числе защитил магистерскую диссертацию по стратегическому управлению организациями в БГУЭП. Регулярно повышает квалификацию и компетенции в менеджменте, проходя дополнительное профильное обучение. Дмитрий имеет 13‑летний опыт работы в телеком-отрасли на руководящих должностях в розничном бизнесе. В «МегаФон» пришёл в 2023 г. и вскоре стал руководителем по продажам на массовом рынке в Иркутской области.

В роли топ‑менеджера Дмитрий Бобков продолжит работать над развитием розничной сети, увеличением абонентской базы оператора, внедрением инновационных решений для государственных и корпоративных клиентов. Одним из приоритетных направлений станет улучшение телеком-инфраструктуры в регионе.

«Иркутская область – очень интересный и перспективный регион. Нашей компании важно быть включённой в цифровую повестку одного из ключевых и приоритетных отделений макрорегиона Сибирь-Дальний Восток. Уверен, что глубокое понимание специфики региона, управленческий опыт и профессиональные компетенции Дмитрия помогут компании выйти на следующий уровень развития в предоставлении услуг связи и оперативно адаптироваться к изменениям на рынке», — сказал директор по региональному развитию «МегаФона» в Сибири и на Дальнем Востоке Максим Токаренко.