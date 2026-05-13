CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Телеком
|

Новый топ-менеджер возглавил «МегаФон» в Иркутской области

Новым руководителем регионального отделения «МегаФона» в Иркутской области назначен Дмитрий Бобков. Перед топ‑менеджером поставлены задачи по реализации стратегии на массовом и корпоративном рынках, наращиванию абонентской базы и усилению телеком-инфраструктуры оператора. Об этом CNews сообщил представитель оператора.

Дмитрий Бобков получил несколько образований в учебных заведениях Иркутска, в том числе защитил магистерскую диссертацию по стратегическому управлению организациями в БГУЭП. Регулярно повышает квалификацию и компетенции в менеджменте, проходя дополнительное профильное обучение. Дмитрий имеет 13‑летний опыт работы в телеком-отрасли на руководящих должностях в розничном бизнесе. В «МегаФон» пришёл в 2023 г. и вскоре стал руководителем по продажам на массовом рынке в Иркутской области.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

В роли топ‑менеджера Дмитрий Бобков продолжит работать над развитием розничной сети, увеличением абонентской базы оператора, внедрением инновационных решений для государственных и корпоративных клиентов. Одним из приоритетных направлений станет улучшение телеком-инфраструктуры в регионе.

«Иркутская область – очень интересный и перспективный регион. Нашей компании важно быть включённой в цифровую повестку одного из ключевых и приоритетных отделений макрорегиона Сибирь-Дальний Восток. Уверен, что глубокое понимание специфики региона, управленческий опыт и профессиональные компетенции Дмитрия помогут компании выйти на следующий уровень развития в предоставлении услуг связи и оперативно адаптироваться к изменениям на рынке», — сказал директор по региональному развитию «МегаФона» в Сибири и на Дальнем Востоке Максим Токаренко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Техас подал в суд на Netflix из-за слежки за пользователями и провоцировании зависимости

В России создана платформа идентификации БПЛА

CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время

Европейский центробанк бьет тревогу: надо ждать кибератак с использованием продвинутого ИИ

Прибыль «Ангстрема» от продаж чипов рухнула на 98%

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Как бесплатно редактировать фотографии с помощью нейросетей: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290