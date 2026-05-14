Big data T2: каждый пятый байкер в Москве – женщина

T2, российский оператор мобильной связи, проанализировал аудиторию байкеров в столице и сравнил с портретом москвича. Средний доход мотоциклиста почти на 40% больше заработка среднего москвича. Байкеры в 2,3 раза чаще, чем москвичи без мотоцикла, путешествуют по России и почти в 1,5 раза – за границу. Средний возраст столичного байкера, вопреки стереотипам, довольно зрелый – 40 лет. Мужчины-байкеры предпочитают устройства Apple, девушки – на базе Android. Самым тусовочным местом у байкеров оказалась не смотровая площадка на Воробьевых горах, а ВДНХ. У байкеров с высоким доходом популярен Центральный рынок, у молодежи – Никольская улица. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Data scientists T2 выяснили, что 19,6% любителей байков в Москве – женщины. Любопытно, что девушки-мотоциклистки зарабатывают на 22% больше мужчин без мотоциклов. В целом доход байкеров на 39% больше, чем у среднего жителя столицы. Однако разрыв доходов между полами среди байкеров остался: мужчины по-прежнему зарабатывают на 10-11% больше.

Самые популярные дни для поездок на байке были такими: вечер пятницы и субботы, без осадков в течение 12 часов, с температурой в вечернее время выше 15 градусов.

Значительный объем трат байкеров приходится на запчасти и экипировку. Пик посещаемости профильных магазинов ожидаемо приходится на начало сезона, а именно на апрель и май. С июля продажи товаров идут на спад.

Устройства Apple как один из самых популярных символов премиальности распространены среди мотоциклистов намного больше, чем среди остальных москвичей: 43% у байкеров против 27% по всем жителям. У женской половины сообщества iOS и вовсе обгоняет Android – 53% против 47%.

Мотоциклисты много путешествуют – даже в несезон частота их поездок по России в 2,3 раза выше, чем у среднего москвича. Выезды за границу случаются чаще примерно на 47%, а миграций за пределы своего региона в летнее время в два раза больше, чем у москвичей без мотоцикла.

Самое посещаемое байкерское место в Москве – ВДНХ, следом идет Никольская улица – в эту локацию приезжает в основном молодежь до 35 лет. Наиболее зажиточные мотоциклисты собираются компаниями на Центральном рынке. Топ-5 локаций замыкают кафе в промзоне на Бережковской набережной и смотровая площадка РАН.

Популярны, но не вошли в топ главная база и штаб-квартира мотоклуба «Ночные волки» на Нижних Мневниках, смотровая площадка на Воробьевых горах, которая раньше была самым популярным мотоместом в Москве, и бары у Третьего транспортного кольца, где можно увидеть десятки припаркованных мотоциклов.