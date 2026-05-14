«МегаФон» модернизировал оборудование в Новоегорьевском в Алтайском крае

В селе Новоегорьевское качество мобильной связи и скорость интернета выросли благодаря модернизации, проведенной инженерами «МегаФона». Оператор обновил инфраструктуру и обеспечил надёжный сигнал не только в самом населённом пункте, но и на участке автотрассы межрегионального значения.

Село, где проживает более 5 тыс. человек, является административным центром Егорьевского района. Специалисты провели здесь технические работы, за счёт чего увеличили ёмкость сети и расширили радиус покрытия связью. Улучшения могли заметить не только жители села, но и транзитные автомобилисты. Через Новоегорьевское проходит важная для региона автомобильная дорога, ведущая от Змеиногорска до границы с Новосибирской областью.

Согласно замерам, максимальная скорость мобильного интернета составляет до 40 Мбит/с. Контент теперь загружается и открывается быстрее, а пользоваться интернетом одновременно может большее число пользователей.

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем импортонезависимость

«С наступлением весны интенсивность автомобильного движения в Алтайском крае кратно возрастает, во многом за счёт путешественников, следующих в туристические кластеры края и соседнюю Республику Алтай. Поэтому важно, чтобы абоненты получали качественные услуги оператора, тем более наши системы мониторинга фиксируют, что абоненты генерят все больше и больше мобильного трафика. За первые месяцы года объём скаченного и переданного контента в этой локации удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

Наряду с ростом общей активности в цифровой среде фиксируется существенное увеличение объёмов голосового общения — почти на 200%. При этом 72% звонков было сделано абонентами в сети 4G.

