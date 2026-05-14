«МегаФон» усилил сеть рядом с монгольской границей в Забайкалье

Скоростной мобильный интернет и уверенный сигнал связи получили жители забайкальского села Мордой, который располагается в 80 км от Монголии. «МегаФон» установил новое телеком-оборудование, значительно расширившее зону покрытия 4G и улучшившее качество телеком-услуг.

Мордой располагается почти в 400 км от Читы и в то же время всего в 80 км от границы с другой страной – Монголией. Село относится к малочисленным, здесь проживают менее 350 человек, но есть вся необходимая социальная инфраструктура: школа, детский сад, медучреждение, почта, магазин и даже библиотека.

Ранее связь в Мордое обеспечивалась за счёт базовых станций из соседних поселений Кыра и Любовь. Появление собственного телеком-объекта в селе позволило улучшить качество мобильной связи и ускорить интернет до 60 Мбит/с. Такая скорость позволяет местным жителям с комфортом пользоваться любыми цифровыми сервисами: общаться в мессенджерах, дистанционно получать государственные услуги, заказывать товары в интернет-магазинах, смотреть видео в хорошем качестве или читать онлайн‑книги.

«Для нас важно, чтобы технологии были доступны каждому жителю региона, независимо от того, где он живет: в крупном городе или совсем небольшом поселении. Мордой – яркий пример того, как работа оператора меняет жизнь людей к лучшему. Теперь у трех сотен жителей есть надёжный канал связи, который позволяет им учиться, работать, занимательно проводить досуг и чувствовать себя в безопасности», – сказала Мария Крылова, директор «МегаФона» в Забайкальском крае.

