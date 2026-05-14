CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС расширила покрытие в Спицино к сезону летней рыбалки на Чудском озере

МТС прокачала сеть в деревне Спицино Гдовского района Псковской области – популярном месте рыбалки на Чудском озере.

Благодаря установке нового телеком-оборудования МТС расширила покрытие сети LTE и повысила качество связи непосредственно в населённом пункте и на прилегающих территориях. Увеличение скорости мобильного интернета и улучшение качества сигнала затронет более 100 жителей села и тысячи туристов, которые приезжают отдыхать на Чудское озеро в летний сезон.

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем
Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем импортонезависимость

Чудское озеро традиционно привлекает туристов, дачников и любителей рыбалки со всего Северо-Запада. В Спицино и окрестностях работают гостевые дома и базы отдыха. Развитие сети позволяет сделать пребывание в этих местах более комфортным: гости могут оставаться на связи с родными, пользоваться онлайн-сервисами, делиться впечатлениями в соцсетях. Улучшение качества сети также открывает дополнительные возможности для владельцев туристической инфраструктуры – от обработки онлайн-бронирований до продвижения услуг.

«С началом рыболовного сезона Чудское озеро становится точкой притяжения для туристов со всего Северо-Запада. Мы заранее усиливаем сеть в таких локациях, чтобы обеспечить дачникам и гостям региона стабильную связь даже в периоды пиковых нагрузок. Это важно и для местных жителей, и для развития локального туризма: так отдыхающие остаются на связи с близкими, а гостевые дома и базы отдыха получают дополнительные возможности для работы с клиентами», – отметил Дмитрий Гладышев, директор филиала МТС в Псковской области.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Пилюгин, «Стэкком»: Спутниковая связь становится сервисом будущего

Остановлена постройка ЦОДа Microsoft, потому что он грозит оставить без электричества половину крупной страны

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Киберполиция ликвидировала крупнейший центр телефонных мошенников

Каждая пятая комплектующая иностранного инфраструктурного оборудования в России - подделка. В лидерах Dell, Lenovo, Cisco, Hitachi

Техас подал в суд на Netflix из-за слежки за пользователями и провоцировании зависимости

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290