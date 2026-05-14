МТС расширила покрытие в Спицино к сезону летней рыбалки на Чудском озере

МТС прокачала сеть в деревне Спицино Гдовского района Псковской области – популярном месте рыбалки на Чудском озере.

Благодаря установке нового телеком-оборудования МТС расширила покрытие сети LTE и повысила качество связи непосредственно в населённом пункте и на прилегающих территориях. Увеличение скорости мобильного интернета и улучшение качества сигнала затронет более 100 жителей села и тысячи туристов, которые приезжают отдыхать на Чудское озеро в летний сезон.

Чудское озеро традиционно привлекает туристов, дачников и любителей рыбалки со всего Северо-Запада. В Спицино и окрестностях работают гостевые дома и базы отдыха. Развитие сети позволяет сделать пребывание в этих местах более комфортным: гости могут оставаться на связи с родными, пользоваться онлайн-сервисами, делиться впечатлениями в соцсетях. Улучшение качества сети также открывает дополнительные возможности для владельцев туристической инфраструктуры – от обработки онлайн-бронирований до продвижения услуг.

«С началом рыболовного сезона Чудское озеро становится точкой притяжения для туристов со всего Северо-Запада. Мы заранее усиливаем сеть в таких локациях, чтобы обеспечить дачникам и гостям региона стабильную связь даже в периоды пиковых нагрузок. Это важно и для местных жителей, и для развития локального туризма: так отдыхающие остаются на связи с близкими, а гостевые дома и базы отдыха получают дополнительные возможности для работы с клиентами», – отметил Дмитрий Гладышев, директор филиала МТС в Псковской области.