CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ Инфраструктура
|

В Чувашии «МегаФон» улучшил связь для сельчан и автотуристов

Новые скорости мобильного интернета стали доступны в малых населенных пунктах Комсомольского района республики. Техническая служба «МегаФона» запустила дополнительное телеком-оборудование в деревне Александровке, усилив покрытие 4G также в соседних поселениях и на трассе Цивильск — Ульяновск.

Помимо Александровки, цифровые преобразования коснулись территории административного центра, села Комсомольского, и небольшого села Луцкого. Чтобы обеспечить здесь широкое покрытие и оптимальную емкость сети, инженеры задействовали сразу низкий и средний диапазон частот. Сейчас в зоне действия нового оборудования скорость загрузки мобильных данных достигает 150 Мбит/c.

Суммарно в населенных пунктах проживает более 5 тыс. человек. Кроме того, вблизи проходит участок автодороги федерального значения ЦивильскУльяновск. Благодаря проведенным работам местные жители и проезжие могут без задержек и зависаний воспользоваться любыми необходимыми цифровыми сервисами: порталом «Госуслуг», приложениями банков, онлайн-кинотеатрами, видеосвязью и т.д.

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов
Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов Цифровизация

«В теплое время года интернет-трафик в республике традиционно “мигрирует” за город. Мы знаем об этом и заблаговременно усиливаем инфраструктуру связи в сельской местности. В Александровке и близлежащих селах потребность в расширении сети была высока: загрузка мобильных данных здесь в сравнении с зимними месяцами уже выросла на 20%», — сказал директор «МегаФона» в Чувашии и Марий Эл Алексей Кошкин.

Как показывают большие данные оператора, сельские жители в регионе в среднем используют по 32 ГБ мобильного трафика в месяц. В окрестностях Александровки показатель приближается к 35 ГБ. А максимальные цифры фиксируют в Уразмаметево в Яльчикском районе — почти 70 ГБ на человека.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Пилюгин, «Стэкком»: Спутниковая связь становится сервисом будущего

Остановлена постройка ЦОДа Microsoft, потому что он грозит оставить без электричества половину крупной страны

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Киберполиция ликвидировала крупнейший центр телефонных мошенников

Каждая пятая комплектующая иностранного инфраструктурного оборудования в России - подделка. В лидерах Dell, Lenovo, Cisco, Hitachi

Техас подал в суд на Netflix из-за слежки за пользователями и провоцировании зависимости

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290