Апгрейд для глубинки: «МегаФон» обновил оборудование в хабаровских селах

В 2026 г. хабаровчане увеличили продолжительность разговоров по мобильному телефону. По сравнению с годом предыдущим количество минут, потраченных на общение, выросло на 25%. Обезличенные данные «МегаФона» показали, что лидерами роста голосового трафика стали небольшие населенные пункты, где число жителей не превышает 500 человек. Рост спроса на качественную голосовую связь и цифровые сервисы в малых населенных пунктах Хабаровского края стал основой для комплексной программы рефарминга и модернизации телеком-оборудования. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

С начала года специалисты оператора расширили покрытие, увеличили интернет-скорости и сделали мобильный сигнал более устойчивым в поселениях Хабаровского и Комсомольского районов, а также в районе Имени Лазо.

Так абоненты в селе Догордон продолжительность звонков увеличили в четыре раза, Свечино и Катэн — в 3,5 раза, а Добролюбово — в 2,8 раза. Вместе с тем в топ-5 по абсолютной продолжительности голосовых вызовов вошли Некрасовка, Николаевка, Хор, Ванино и рабочий поселок Эльбан. С начала года в сети оператора в этих населенных пунктах абоненты разговаривали в среднем по 90 часов. Большую часть «созвонов» хабаровчане совершают во вторник и воскресенье. Суммарно на эти дни приходится почти 40% всех звонков в течение недели.

Оптимизация частот была выполнена в селах Большая Картель, Пивань, Анастасьевка, Хор, Обор и Могилевка. В этих локациях специалисты решили несколько задач: покрытие в населенных пунктах стало более устойчивым, а уровень сигнала существенно усилился. Помимо этого, возле Большой Картели, Пивани и Анастасьевке мобильный сигнал стал стабильнее на ближайших автотрассах, что важно для логистики, междугородних перевозок и ежедневных поездок жителей.

«Сегодня людям в небольших населенных пунктах нужен быстрый интернет и качественная связь для звонков. Это позволяет им в удобном формате обмениваться данными, а в случае необходимости оперативно обратиться за помощью. Проведенные работы позволят абонентам комфортно пользоваться мобильной связью», — сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае Илья Челышев.

