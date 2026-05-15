CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком
|

Лед тронулся: более 100 специалистов «Ростелекома» на Ямале обеспечивают защиту цифровой инфраструктуры перед паводком

На Ямале более 100 специалистов компании «Ростелеком» ежедневно контролируют состояние телеком-инфраструктуры в преддверии весеннего половодья. Команда филиала готова к переводу в режим повышенной готовности для обеспечения бесперебойной связи жителей и организаций региона. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Пик паводка на речных участках реки Обь — главной водной артерии на Ямале — традиционно приходится на май–июнь. В этот период стихия может создать серьезные риски для сетей связи. У русла Оби крутые повороты и многочисленные ответвления, из-за которых образуются заторы. Как следствие, тяжелые льдины могут повредить коммуникации, расположенные на береговой линии.

Олег Гилев, начальник главного управления МЧС России по ЯНАО: «На Ямале риску весеннего половодья подвержены четыре населенных пункта: село Антипаюта и Овгорт, город Тарко-Сале и поселок Уренгой. В этом году повышение уровня воды ожидается в пределах безопасных значений. Жителям этих и других территорий сезонный паводок угрожать не будет. Мониторинг обстановки ведут 30 гидрологических постов по всему автономному округу. В муниципалитетах наши подразделения полностью оснащены необходимым инвентарем и пребывают в постоянной готовности».

Специалисты «Ростелекома» заблаговременно расчистили снег возле опор и вышек связи, обеспечили возможность оттока талых вод и проверили функциональность транспорта. Особое внимание уделено поддержанию бесперебойной коммуникации на гидропостах и метеостанциях, которые играют важную роль в мониторинге уровня воды и прогнозировании ситуации. Кроме того, проверена работоспособность 19 переносных и 15 дизельных электростанций.

Дмитрий Щелгачев, директор Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома»: «Для нас, как ведущего интернет-провайдера, важно, чтобы жители Ямала были на связи, даже несмотря на капризы природы. Технические специалисты провели сложную работу по обеспечению сохранности магистральных линий связи от повреждений. Двенадцать бригад укомплектованы средствами индивидуальной защиты и резервным оборудованием. Для каждой группы проведен инструктаж. В случае сбоя в работе Сети сигнал автоматически перенаправится по альтернативным каналам, что гарантирует непрерывность оказания цифровых услуг населению».

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»
Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта» 10 лет российского бекапа

Для оперативного реагирования специалисты интернет-провайдера ежедневно в онлайн-режиме получают свежие гидрологические сводки, что позволяет корректировать маршруты охраны телеком-инфраструктуры и усиливать присутствие в зонах повышенного риска.


Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Прибыль производителя микроэлектроники, радаров и средств связи рухнула почти в три раза

Игорь Пилюгин, «Стэкком»: Спутниковая связь становится сервисом будущего

Продажи российских ноутбуков в розницу рухнули втрое за год

Кто бы мог подумать: Microsoft подавляет конкуренцию с помощью Word, Copilot и Teams. Запущено расследование

Власти хотят заставить российские соцсети самостоятельно воевать с дипфейками

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290