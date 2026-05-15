МГТС приобретет часть размещенных привилегированных акций

МГТС объявила о решении совета директоров, согласно которому компания намерена осуществить приобретение части размещенных привилегированных акций.

Приобретение акций будет производиться по цене 1501 руб. за одну привилегированную акцию, предельный размер выкупа, определяемый Федеральным законом «Об акционерных обществах», составит 9522279 штук (не более 10% акций, находящихся в обращении). Цена приобретения определена по результатам рыночной оценки и превышает цену закрытия предыдущего (перед объявлением) торгового дня биржи более чем в два раза.

Решение совета директоров МГТС было принято в связи с недооценённостью акций компании на бирже с учетом низких объемов торгов и высокой волатильностью котировок в отдельные периоды. Оферта с существенной премией к рыночным котировкам отражает стремление компании справедливо распределить акционерную стоимость среди владельцев ценных бумаг. Предложенная цена обеспечит акционерам возможность продать ценные бумаги на привлекательных и прозрачных условиях.

Ход предложения: сбор заявок от акционеров начнется 10 июня 2026 г. и продлится до 13 сентября 2026 года включительно.