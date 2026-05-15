МТС обеспечила видеонаблюдением музей-заповедник «Прохоровское поле» в Белгородской области

Компания МТС установила современную систему уличного видеонаблюдения на территории исторического музея-заповедника «Прохоровское поле». Круглосуточный видеомониторинг объекта позволит обеспечить безопасность посетителей и работников, а также гарантировать сохранность экспонатов и музейного имущества.

Специалисты МТС смонтировали по периметру объекта 55 стационарных камер и 3 высокоточные поворотные камеры с многократным оптическим зумом, которые обеспечивают полный обзор пространства с разных ракурсов. Видеопоток в реальном времени выводится на мониторы пульта охраны, записи хранятся на установленном в защищенном помещении автономном сервере. Доступ к архиву строго регламентирован и есть только у службы безопасности музея. Работы выполнены с использованием отечественного оборудования и программного обеспечения, включенного в единый реестр российских ИТ-решений.

Современная система видеонаблюдения обеспечит круглосуточный контроль за территорией объекта: позволит своевременно пресекать возможные попытки вандализма, мониторить обстановку и оперативно реагировать на нештатные ситуации.

«Работая с таким важным для региона объектом, мы постарались не просто создать систему для максимального сохранения экспозиции и комфорта посетителей, но и сформировать надежную цифровую основу для дальнейшего развития инфраструктуры «Прохоровского поля». Например, полученный видеоконтент в перспективе при необходимости можно использовать для аналитики потока гостей комплекса и оптимизации навигации на территории объекта. В будущем также есть возможность увеличить количество камер и их функционал, интегрировать видеонаблюдение с системами контроля и оповещения при пожаре или несанкционированном доступе на территорию», – сказала директор филиала МТС в Белгородской области Гузель Галеева.

