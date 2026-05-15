МТС первой обеспечила станцию «Спортивная» LTE

Компания МТС стала первым оператором, полностью обеспечившим новую станцию новосибирского метрополитена бесшовным покрытием LTE. Инженеры компании установили телеком-оборудование внутри и снаружи станции «Спортивной». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Высокоскоростным мобильным интернетом от МТС полностью обеспечены платформа, кассовые зоны, вестибюли, эскалаторы, перегоны, соединяющие «Спортивную» с соседними станциями, а также технические помещения.

Технические специалисты установили на новой станции больше двух десятков антенн. Для каждой была создана инфраструктура, в том числе проложены кабели. Работы в основном проходили ночью, чтобы не мешать графику работы метрополитена.

«МТС первой полностью обеспечила новосибирское метро LTE в начале 2024 г. Приятно, что наш метрополитен продолжает развиваться, и мы также своевременно обновляем свое покрытие для цифрового комфорта абонентов. Работы по улучшению качества связи на станции "Спортивная" также помогли прокачать сеть на Октябрьском мосту со стороны левого берега города для водителей и пассажиров наземного транспорта», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

«Спортивная — важный транспортный объект областного центра: интенсивный пассажиропоток, непосредственная близость к ледовой арене, парку. Станция оборудована передовыми цифровыми решениями. С момента запуска обеспечена системой видеонаблюдения, подключена к комплексу «Безопасный город». Конечно, обеспечение мобильной связью и высокоскоростным интернетом также было нашей приоритетной задачей. С таким запросом обращались жители. Во взаимодействии с депутатским корпусом и нашими партнерами удалось создать необходимую инфраструктуру, чтобы пассажиры метро беспрепятственно могли пользоваться всеми услугами связи и цифровыми сервисами», — сказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

