«МегаФон» и Gelarm повысят устойчивость частных LTE-сетей

«МегаФон» и Gelarm подписали соглашение о внедрении российской системы GIMS Monitoring в проекты Private LTE/5G «МегаФона». Решение представляет собой единый инструмент, способный заменить ряд зарубежных систем мониторинга и обеспечить сквозной контроль за состоянием сети и ИТ-сервисов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Интеграция платформы в структуру частных сетей позволит в едином интерфейсе собирать и анализировать данные ядра сети, транспортной инфраструктуры, сетевого оборудования и множества цифровых платформ в частных сетях.

Система сможет автоматически выявлять отклонения в работе, анализировать взаимосвязанные события, определять причины инцидентов и контролировать их устранение. Кроме того, архитектура решения позволяет создавать распределенные кластеры для интеграции удаленной инфраструктуры, что делает его применимым для крупных промышленных объектов.

Решение повысит устойчивость частных сетей, ускорит реакцию на сбои и снизит нагрузку на технические команды за счет автоматизации мониторинга и обработки событий.

