«МегаФон» и Yadro запустили первую отечественную базовую станцию в городе-миллионнике

«МегаФон» совместно с российским производителем телеком-оборудования Yadro (входит в «ИКС Холдинг») ввели в коммерческую эксплуатацию первую отечественную базовую станцию в мегаполисе. Решение работает в историческом центре Нижнего Новгорода и дает жителям и туристам доступ к быстрому мобильному интернету и надежной голосовой связи. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Российская базовая станция запущена в среднечастотном диапазоне 1800 МГц и поддерживает скорость мобильного интернета до 110 Мбит/с. Зона покрытия охватывает популярные у местных жителей и туристов локации: Нижневолжскую набережную и набережную Федоровского, а также территорию Благовещенского монастыря, Канавинского моста и улицы Рождественской, где туристы знакомятся с видами Волги и посещают мероприятия фестиваля «Столица закатов».

«Наша базовая станция обеспечивает требуемые параметры стабильности и качества, а также поддерживает любые стандарты GSM и LTE в ключевых диапазонах. Кроме того, архитектура платформы — 5G-Ready, это значит, что в любой момент можно будет обновить программное обеспечение и осуществить переход к сетям пятого поколения без демонтажа оборудования», — сказала Юлия Клебанова, директор по развитию телекоммуникационного направления Yadro.

В рамках контракта «МегаФон» поэтапно получает 1500 базовых станций Yadro BTS8100, а также систему управления сетью Yadro NMS, контроллеры и другие необходимые компоненты.

«Перед запуском базовой станции на сети «МегаФона» в Нижнем Новгороде оборудование прошло цикл лабораторных испытаний, а также тестирование в различных нагрузочных сценариях. Сегодня такие объекты связи опробуются нами в небольших населенных пунктах, и запуск в городе-миллионнике — следующий этап проверки отечественного телеком-оборудования в условиях более высокой нагрузки и плотной городской застройки. Мы продолжим внимательно анализировать работу станции и оценивать ее эффективность в реальной эксплуатации», — сказал технический директор «МегаФона» Алексей Титов.

Запуск отечественной базовой станции в городе-миллионнике региональные власти назвали важным этапом развития российской телеком-инфраструктуры и внедрения собственных технологий связи.

«Производство и установка отечественных базовых станций как в деревнях и селах, так и в мегаполисах — один из ключевых шагов к нашему технологическому суверенитету. Здорово, что современные инженерные решения позволяют развивать сеть, не требуя выделения земли под отдельно стоящие вышки. Запущенная станция — это оптимальное решение: от опоры, которая визуально не перегружает исторический ландшафт, до цифровой начинки, призванной обеспечить надежную связь, — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.