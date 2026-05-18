«МегаФон» улучшил качество связи в ставропольском ЖК «Шоколад»

Жильцы каждого подъезда жилого комплекса почувствовали улучшения скорости высокоскоростного интернета оператора. Инженеры «МегаФона»установили дополнительное телеком-оборудование и модернизировали существующие базовые станции. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

ЖК расположен в густонаселенном центральном районе краевой столицы. Высотная застройка, железобетонные перекрытия, а также большая нагрузка на сеть могли создавать проблемы для сотовой связи.

Для поддержания качественного сервиса, предоставляемого клиентам, специалисты «МегаФона» запустили дополнительное оборудование, работающее в частотных диапазонах LTE 1800 и 2100 МГц. Это позволило равномерно распределить работу инфраструктуры, увеличить емкость и покрытие. Сейчас пользоваться всеми интернет-ресурсами может большее количество абонентов, а скорость передачи данных достигает 65 Мбит/с.

Улучшения уже оценили не только местные жители, но и посетители близлежащего парка «Дубовая роща» с зонами отдыха, детскими и спортивными площадками, освещенными аллеями. Кроме того, удобно применять все сервисы можно на подземных и открытых парковках для автомобилей.

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов

«По данным наших аналитиков, за последние полгода трафик в этом районе Ставрополя вырос на 75%. Чтобы абоненты продолжали комфортно пользоваться связью, мы выполнили работы по улучшению сети. Дополнительное оборудование позволяет клиентам не отказываться дома от своих цифровых привычек — переписываться по электронной почте и в соцсетях, учиться и работать онлайн, а также постить фотографии с видами на город, Киринский мост и реку Мутнянку, открывающимися из окон», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Помимо центра города «МегаФон» расширил покрытие и рядом со строящимися ЖК в юго-западном районе Ставрополя.

