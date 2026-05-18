«МегаФон» запустил в пилотном режиме систему контроля качества воздуха Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде в пилотном режиме запущена система непрерывного контроля качества атмосферного воздуха. Проект реализован «МегаФоном» на базе решения белорусской компании «Р-Нокс». Об этом CNews сообщил представитель «МегаФона».

Первый в городе измерительный комплекс, совмещенный с телеком-оборудованием оператора, установлен на многофункциональной опоре на Похвалинском съезде — одной из крупных магистралей исторической части города. Оборудование состоит из трех блоков: анализатора газов, метеостанции, модуля питания и передачи данных.

Система в автоматическом режиме анализирует состав и концентрацию газов, в том числе угарного газа (CO), диоксида азота (NO 2 ), диоксида серы (SO 2 ), сероводорода (H 2 S), а также данные о температуре и влажности воздуха, атмосферном давлении, направлении и скорости ветра.

За всеми параметрами можно наблюдать в режиме онлайн — данные передаются на цифровую платформу «МегаФон Экология». Собранная информация обрабатывается алгоритмами математического анализа: формируется оценка текущей ситуации, краткосрочный прогноз, а в ближайшем будущем появится и модель возможных источников выбросов.

Сегодня подобные системы экомониторинга уже успешно работают в Москве, а также нескольких регионах России и Белоруссии. Стабильность оборудования была протестирована в экстремальных климатических зонах, включая пустыню Объединенных Арабских Эмиратов и морозные условия Антарктиды.

«МегаФон» имеет в своем портфеле целый пул современных решений по контролю промышленных выбросов и сбросов для добывающих и производственных предприятий, а также системы по мониторингу окружающей среды городских территорий и санитарных зон промышленных предприятий. Подобные решения позволяют не только регистрировать отклонения, но и использовать данные для превентивного реагирования и принятия управленческих решений», — сказал директор по продуктам корпоративного бизнеса «МегаФона» Андрей Кузнецов.

Платформа «МегаФон Экология» — собственная запатентованная разработка мобильного оператора. В настоящее время она используется во многих городах России, включая Петропавловск-Камчатский, Омск, Калугу, Череповец и т.д.