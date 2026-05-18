CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Телеком Бизнес-приложения
|

МТС и Aston будут развивать ИТ-решения для крупного бизнеса

ПАО «МТС» и российская ИТ-компания Aston объявляют о стратегическом партнерстве в области разработки и внедрения корпоративных ИТ-решений для бизнеса. Компании будут совместно создавать системы автоматизации, внутренние цифровые платформы, аналитические сервисы и инфраструктурные решения для крупных заказчиков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря экспертизе МТС в области комплексной ИТ-трансформации и системной интеграции, партнёрство охватит полный цикл реализации проектов — от анализа и оптимизации бизнес-процессов до проектирования независимой ИТ-архитектуры бизнеса. Технологической основой для этих решений станет серверное и вычислительное оборудование Aston: компания будет поставлять и интегрировать его в ИТ-ландшафт заказчиков. Такой подход позволит заказчикам быстрее модернизировать ИТ-инфраструктуру и сократить сроки внедрения новых сервисов.

Кроме этого, стороны планируют развивать сотрудничество в области информационной безопасности, отказоустойчивости и стабильности цифровых платформ. Для реализации проектов компании будут формировать совместные команды специалистов, в том числе разработчиков, аналитиков, тестировщиков и инженеров по автоматизации программирования.

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад
Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад Ритейл

«МТС активно развивает направление цифровой трансформации для бизнеса, включая облачные сервисы, инфраструктурные решения, системы хранения и обработки данных, платформы для автоматизации и инструменты информационной безопасности. Партнерство с Aston позволит расширить экспертизу компании в области разработки специализированных корпоративных решений и ускорить реализацию проектов для заказчиков из различных отраслей экономики», — сказал директор департамента по продуктам бизнес-рынка МТС Максим Ананченко.

«Наша совместная работа направлена на создание технологически надёжных и производительных решений, которые позволят заказчикам эффективно решать прикладные бизнес-задачи, снижать операционные риски и гибко масштабировать ИТ-инфраструктуру. Объединяя компетенции, мы обеспечиваем бизнесу доступ к предсказуемой и независимой ИТ-архитектуре», — сказал заместитель генерального директора Aston Иван Захарков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Пилюгин, «Стэкком»: Спутниковая связь становится сервисом будущего

«Ростелеком» внезапно объединил свои производство радиоэлектроники и разработку ИИ

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Куба закупила БПЛА, чтобы отбиваться от Америки

Центробанк России: Резко выросло число кибератак на юрлица с использованием вредоносного ПО

Операторам в два раза повышают пошлины за телефонные номера

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290