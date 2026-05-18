МТС и Aston будут развивать ИТ-решения для крупного бизнеса

ПАО «МТС» и российская ИТ-компания Aston объявляют о стратегическом партнерстве в области разработки и внедрения корпоративных ИТ-решений для бизнеса. Компании будут совместно создавать системы автоматизации, внутренние цифровые платформы, аналитические сервисы и инфраструктурные решения для крупных заказчиков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря экспертизе МТС в области комплексной ИТ-трансформации и системной интеграции, партнёрство охватит полный цикл реализации проектов — от анализа и оптимизации бизнес-процессов до проектирования независимой ИТ-архитектуры бизнеса. Технологической основой для этих решений станет серверное и вычислительное оборудование Aston: компания будет поставлять и интегрировать его в ИТ-ландшафт заказчиков. Такой подход позволит заказчикам быстрее модернизировать ИТ-инфраструктуру и сократить сроки внедрения новых сервисов.

Кроме этого, стороны планируют развивать сотрудничество в области информационной безопасности, отказоустойчивости и стабильности цифровых платформ. Для реализации проектов компании будут формировать совместные команды специалистов, в том числе разработчиков, аналитиков, тестировщиков и инженеров по автоматизации программирования.

«МТС активно развивает направление цифровой трансформации для бизнеса, включая облачные сервисы, инфраструктурные решения, системы хранения и обработки данных, платформы для автоматизации и инструменты информационной безопасности. Партнерство с Aston позволит расширить экспертизу компании в области разработки специализированных корпоративных решений и ускорить реализацию проектов для заказчиков из различных отраслей экономики», — сказал директор департамента по продуктам бизнес-рынка МТС Максим Ананченко.

«Наша совместная работа направлена на создание технологически надёжных и производительных решений, которые позволят заказчикам эффективно решать прикладные бизнес-задачи, снижать операционные риски и гибко масштабировать ИТ-инфраструктуру. Объединяя компетенции, мы обеспечиваем бизнесу доступ к предсказуемой и независимой ИТ-архитектуре», — сказал заместитель генерального директора Aston Иван Захарков.