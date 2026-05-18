«Пилар» инвестирует в строительство башен 3,6 млрд рублей в 2026 году

«Пилар», коммерческая башенная компания в ГК оператора Т2, увеличит парк антенно-мачтовых сооружений на 2,5 тыс. объектов до конца года. Общий объем инвестиций в башенную инфраструктуру страны превысит 3,6 млрд руб. Об этом CNews сообщил представитель T2.

«С начала 2026 г. число новых объектов компании увеличилось на 400. Благоприятный для строительства сезон начинается с потеплением, поэтому большую часть АМС мы планируем построить до середины осени. К концу года «Пилар» увеличит количество опор еще на 2,5 тыс.», – сказал Алексей Крушинин, генеральный директор «Пилара».

Новые объекты размещаются с учетом потребностей в покрытии мобильной связью удаленных населенных пунктов, промышленных зон и транспортных магистралей. Общий объем планируемых инвестиций в региональную инфраструктуру в 2026 г. – более 3,6 млрд руб.

Расширение инфраструктуры «Пилара» позволяет заключать существенное количество новых контрактов. С начала 2025 г. число сделок на размещения выросло более чем на 1,3 тыс., среди них обращения со стороны региональных операторов, компании из сферы промышленной автоматизации, систем наблюдения и другие.

«Пилар» продолжит реализацию инвестиционной программы во втором полугодии 2026 г., делая акцент на расширение географии присутствия и усовершенствование процессов эксплуатации существующих опор.