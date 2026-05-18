YADRO и Билайн обеспечили связь на ЦИПР 2026

Технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) и мобильный оператор Билайн обеспечили мобильную связь на конференции ЦИПР 2026 в Нижнем Новгороде. В коммерческой сети оператора работает отечественное телеком-оборудование YADRO: с его помощью связь доступна внутри павильонов Нижегородской ярмарки для реальных клиентов Билайн.

Базовая станция YADRO BTS8100 поддерживает работу в сетях GSM и LTE и обеспечивает индор-связь в двух павильонах: голосовые вызовы и передачу данных для клиентов Билайн. После завершения выставки оборудование останется на территории Нижегородской ярмарки и продолжит обслуживать площадку.

Совместный проект стал следующим этапом сотрудничества YADRO и Билайн. В 2024 году YADRO представила на ЦИПР инженерные образцы собственной базовой станции. В 2025 году компании продемонстрировали работу отечественного телеком-оборудования в сети Билайн: голосовые вызовы в GSM и передачу данных в LTE на коммерчески доступных клиентских устройствах. В 2026 году оборудование перешло от демонстрационного сценария к постоянной работе на одной из ключевых деловых площадок Нижнего Новгорода.

«За последние три года мы прошли путь от инженерных образцов до работы оборудования в коммерческой сети оператора под реальной нагрузкой. Для нас важно, что базовая станция YADRO используется не в изолированном демонстрационном контуре, а обслуживает реальных клиентов. Это подтверждает зрелость нашей программно-аппаратной платформы и готовность к дальнейшему масштабированию совместно с операторами»,Юлия Клебанова, директор по развитию телекоммуникационного направления YADRO.

«Мы совместно с российскими производителями решаем непростую задачу интеграции их решений в коммерческую сеть Билайна. Опыт ЦИПР 2026 с оборудованием YADRO показывает, что отечественные разработки способны обеспечивать связь на практике. В то же время мы понимаем: чтобы добиться стабильных результатов в масштабах страны, предстоит провести серьёзную работу — от тонкой настройки до адаптации к разным региональным условиям. Подход будет взвешенным: мы будем внедрять решения поэтапно, опираясь на полученные данные и обратную связь. Сегодня оборудование YADRO уже работает в коммерческой сети Билайна в Ленинградской, Московской, Новосибирской областях и Краснодарском крае, а до конца 2026 года планируется подключить их базовые станции в более чем 30 регионах», — заместитель генерального директора Билайн по технике Валерий Шоржин.

