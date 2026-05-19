ДИТ Москвы и ЯГТУ подписали соглашение о развитии услуг связи и телекоммуникационных технологий в столице

Департамент информационных технологий (ДИТ) города Москвы и Ярославский государственный технический университет (ФГАОУ ВО «ЯГТУ») объявили о подписании соглашения о партнерстве в области инновационного развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры столицы.

Благодаря соглашению студенты и учёные вуза смогут тестировать свои разработки в области перспективных систем мобильной связи в городском 5G демоцентре в деловом пространстве «МосХаб.Сколково». Москве это позволит ускорить внедрение прорывных технологий в городскую среду и создать условия для развития кадрового и научного потенциала в сфере сетей 5G/6G.

«Соглашение формирует модель взаимодействия, которая масштабируема для всей российской телеком-индустрии. Речь идёт о выстраивании полного инновационного цикла – от фундаментальных исследований и студенческих разработок в области искусственного интеллекта, VR/AR до их практической апробации в инфраструктуре действующего 5G демоцентра и последующего потенциального внедрения в городскую среду. Это позволяет не только ускорить внедрение прорывных решений, но и сформировать среду для развития кадрового потенциала в сегменте сетей 5G/6G», – отметил Евгений Новиков, советник заместителя руководителя Департамента информационных технологий города Москвы.

ЯГТУ входит в число вузов, уполномоченных проводить экспертизу федеральных проектов в сфере критических технологий для создания оборудования для сетей 5G/6G. Кроме того, университет активно формирует научно-исследовательскую школу в направлении современных сетей связи. В Институте цифровых систем ЯГТУ ведется работа по исследованию сценариев использования сетей 5G и применению технологий искусственного интеллекта для цифровых двойников индустриальных и пользовательских мобильных систем связи.

«Москва сегодня формирует эталонную среду для развития технологий связи и телекоммуникаций. Мы видим в этом великолепную возможность применить наши компетенции – от экспертизы технологий 5G/6G до разработки прикладных наукоемких решений для передовых мобильных сетей связи. Сотрудничество с ДИТ Москвы позволит нашим студентам и учёным выйти за рамки лабораторных исследований и приступить к практической апробации своих решений на инфраструктуре действующего 5G демоцентра. Для нас особенно важно, что университет, обладающий статусом экспертной организации по направлениям 5G/6G, сможет внести реальный вклад в развитие телеком-инфраструктуры столицы, а студенты – принять участие в проектах, определяющих технологический облик города», – сказал Фёдор Черногоров, директор Института цифровых систем ЯГТУ.

безопасность

Ранее аналогичные соглашения о сотрудничестве были заключены столичным Департаментом информационных технологий с Московским физико-техническим институтом (МФТИ) и Высшей школой экономики (НИУ ВШЭ). Присоединение ЯГТУ — еще один шаг, который укрепит партнерство между городом и ведущими вузами в развитии высокотехнологичных сетей связи и внедрении инноваций.

Поддержка разработки и внедрения российских ИТ-решений соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Отечественные решения».

