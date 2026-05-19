Калининград и Балтийск вошли в топ популярных городов среди туристов-пользователей самокатов в майские праздники

Сервис кикшеринга «Юрент», входящий в группу компаний МТС, проанализировал поездки клиентов в «не домашних» регионах с 1 по 11 мая 2026 г. и определил города, где чаще всего брали самокаты пользователи-путешественники. В топ самых популярных направлений традиционно вошли города Калининградской области. Лидерами в регионе стали Калининград и Балтийск. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным «Юрент», больше всего поездок в этих городах в период майских праздников совершали туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга, Красноярска, Омска, Уфы. Они использовали самокаты для перемещений между туристическими локациями и точками притяжения в центре города и на побережье. Важно, что вопреки распространенному мнению, у подобных «туристических поездок» сохраняется транспортный сценарий — среднее время поездки пользователей-туристов не превышало 18 минут.

В период майских праздников заметно выросло количество поездок рядом с популярными прогулочными зонами. В Балтийские одними из самых востребованных маршрутов стали поездки в районе улицы Ленина и Морского бульвара. Пользователи также активно посещали Северный мол, набережную и территорию рядом с памятником императрице Елизавете Петровне.

