CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Техника Импортонезависимость
|

МТС: в 2026 г. в Кировской области будут работать более 40 отечественных базовых станций

МТС установит до конца 2026 г. на своей сети мобильной связи в Кировской области еще 31 отечественную базовую станцию «Иртея», доведя их общее количество в регионе до 41 единицы. На данный момент оборудование уже запущено в Кирово-Чепецком, Слободском, Лузском, Котельничском, Опаринском, Омутнинском и Верхнекамском районах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Отечественные базовые станции «Иртея» поддерживают стандарт LTE, обеспечивая устойчивую голосовую связь и высокоскоростной интернет МТС. Функционал базовых станций также включает в себя передачу голоса в LTE (VoLTE).

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью
Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью безопасность

К началу 2025 г. МТС ввела в опытную эксплуатацию на своей действующей сети в 37 регионах России первую промышленную партию из 200 российских базовых станций LTE «Иртея». К началу 2026 г. была установлена вторая партия из 1000 базовых станций этого производителя с поддержкой дополнительных диапазонов. Как результат, на сегодня в 58 регионах в общей сложности работают 1200 базовых станций «Иртея». Это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в коммерческую эксплуатацию отечественных базовых станций. К 2030 г. «Иртея» поставит МТС 20 тыс. базовых станций.

«Развитие сети на российском оборудовании — это большой шаг в цифровизации Кировской области. Мы не просто наращиваем число базовых станций, а закладываем надежный фундамент для современных цифровых сервисов, качественного интернета и устойчивой голосовой связи в самых разных уголках региона. Уже сегодня наши абоненты пользуются связью на новом оборудовании, а к концу 2026 г. мы кратно усилим LTE-покрытие, чтобы каждый житель области мог в полной мере ощутить преимущества цифровой среды — от удаленной работы до дистанционного образования», — сказал технический директор МТС в Кировской области Илья Ульянов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Пилюгин, «Стэкком»: Спутниковая связь становится сервисом будущего

В США катастрофа в образовании. Результаты тестов по математике и чтению падают 13 лет подряд

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Украинскую «королеву криптовалюты» экстрадировали из Таиланда прямиком в США

«Мегафон» создал портативную базовую станцию для подключения к спутниковому интернету

«Ростелеком» внезапно объединил свои производство радиоэлектроники и разработку ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290