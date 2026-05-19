МТС запустила первые отечественные базовые станции в малых населенных пунктах Югры

МТС объявила о запуске первых отечественные базовых станций «Иртея» в Ханты-Мансийском автономном округе. С помощью оборудования российского производства компания развернула сеть LTE в 7 малых населенных пунктах в четырех районах региона. В ближайшие годы в рамках импортозамещения в регионе будет запущено еще 25 базовых станций.

Сеть LTE появилась в деревнях Лямина и Сайгатина Сургутского района, поселке городского типа Куминский Кондинского района. Также отечественные базовые станции «Иртея» установлены в поселениях Андра, Сергино и деревне Нижние Нарыкары Октябрьского района. В самом северном Березовском районе Югры стабильная сеть 4G пришла в поселок Ванзетур.

Новое телеком-оборудование МТС обеспечивает высокоскоростным мобильным интернетом все ключевые объекты социальной инфраструктуры, дороги в центре и на окраинах малых населенных пунктов. Местные жители смогут пользоваться быстрым мобильным интернетом: оставаться на связи с близкими, получать банковские и госуслуги, находить нужную информацию для работы и учебы.

Запуск отечественных базовых станций в Ханты-Мансийском автономном округе – часть масштабного общероссийского проекта по разработке, производству и введению в эксплуатацию в реальных условиях отечественных площадок LTE. Всего к началу 2027 г. в 76 регионах России будет установлено 3,8 тыс. базовых станций производства «Иртея».

«Переход на российское оборудование – важный шаг развития сети в Ханты-Мансийском автономном округе. Это позволяет не только повысить технологическую независимость нашего оборудования в рамках выполнения государственной задачи по импортозамещению, но и устранить цифровое неравенство. «Иртея» позволяет обеспечить качественное LTE-покрытие на небольших территориях. На сегодняшний день сеть мобильной связи, работающая на отечественном оборудовании, доступна почти 10 тысячам жителям малых населенных пунктов. Нам важно, чтобы югорчане, несмотря на удаленность от городов и райцентров, чувствовали себя комфортно», — сказала директор МТС в ХМАО-Югре Ольга Рябченко.

Архитектура базовых станций «Иртея» основана на концепции открытых стандартов Open RAN и облачной архитектуры, при которой часть функционала базовой станции обрабатывается в дата-центрах. В декабре 2024 г. приказом Минпромторга России базовым станциям производства «Иртея» присвоен статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП). До 2030 года на сети МТС планируется установить 20 тыс. базовых станций «Иртея».

Согласно федеральному проекту «Отечественные технологии», который является частью нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», к 2030 г. в России должна быть достигнута стопроцентная локализация производства оборудования для сотовых сетей, включая LTE/4G и 5G.