«Полюс» и «билайн бизнес» запустили уникальную для отрасли гибридную сеть связи

«Полюс» совместно с «билайн бизнес» (блок по корпоративному бизнесу Билайна) внедрили частную беспроводную сеть связи на Олимпиадинском горно-обогатительном комбинате в Красноярском крае. Партнеры впервые в российской промышленности объединили современную технологию private LTE* с существующей инфраструктурой Infinet**. Такая интеграция обеспечила бесшовный переход основных процессов на новое решение и высокую доступность цифровых сервисов.

Новый контур связи покрывает всю территорию крупнейшего предприятия по производству золота в России***. В едином информационном пространстве круглосуточно работает рекордное для отрасли количество техники — более 400 карьерных машин. Высокоскоростная сеть pLTE позволяет специалистам «Полюса» эффективнее координировать работу автотранспорта и управлять процессами в режиме реального времени.

Александр Исаков, директор департамента системной интеграции «билайн бизнес»:

«Проект на Олимпиадинском ГОКе стал для нас инженерным вызовом в условиях трансформации всего рынка телеком-оборудования. Российской промышленности пришлось в ускоренном режиме адаптировать отечественные решения под требования критически важных производственных объектов. Вместе с командой «Полюса» и партнерами мы дорабатывали архитектуру pLTE, повышали отказоустойчивость ядра сети, оптимизировали механизмы переключения между узлами и обеспечивали стабильность сервисов в условиях непрерывного производственного цикла. В результате удалось создать одну из самых масштабных и технологически зрелых промышленных pLTE-сетей в России, которая сегодня становится фундаментом для дальнейшего развития цифровых и ИИ-решений на предприятии».

Сергей Семенов, директор департамента развития и поддержки информационно-технологической инфраструктуры группы «Полюс»:

«Для «Полюса» этот проект – инвестиция в эффективность, которую мы измеряем скоординированностью работы техники и стабильностью добычи. Наша команда создала передовую для отрасли архитектуру связи – мы сохранили ранее созданную сеть Infinet в качестве резервной и параллельно запустили современную мультисервисную сеть pLTE. На основе этой устойчивой инфраструктуры мы продолжим развитие интеллектуальных систем управления и цифровых решений».

*pLTE (Private LTE) — выделенная беспроводная LTE-сеть, созданная для решения конкретных задач предприятия или организации. Она изолирована от публичных сетей мобильной связи, все ее элементы находятся в замкнутом контуре. Такая сеть проектируется и настраивается под конкретные бизнес-потребности, обеспечивая контролируемое качество связи, безопасность данных и гибкость управления.

**Infinet Wireless (ООО «Инфинет») — российская компания, разработчик и производитель систем широкополосного беспроводного доступа (ШБД) операторского класса.

