CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком
|

Т2 создаст безопасную инфраструктуру для обмена данными

T2, российский оператор мобильной связи, подчеркнул роль телекома как интегратора и посредника в создании безопасной среды обмена данными между банками и другими участниками рынка. Такой подход позволит не только улучшить adtech-решения и более точно предсказывать потребительское поведение, но и открыть новые возможности в антифроде и банковском скоринге. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Т2 сотрудничает с шестью ведущими банками для создания такой среды. Об этом сообщила заместитель генерального директора по коммерческой деятельности компании Ирина Лебедева.

Она отметила, что телеком обладает уникальным слоем данных: верифицированной на основе SIM личностью пользователя, геолокацией и оценкой платежного поведения. «Операторы могут взять на себя роль интегратора для безопасного обмена данными банками и другими игроками. В ближайших планах Т2 – создание Data Clean Room – доверенной среды, которая позволит обмениваться информацией безопасно, без раскрытия данных пользователей, где в качестве идентификатора профиля выступает зашифрованный номер телефона, – отметила она. – Следующие этапы включают монетизацию по подписной модели типа Data-as-a-Service (доступ к верифицированным аудиторным профилям), проработку выхода на смежные рынки по тому же принципу: в кредитный и страховой скоринг, логистику».

Создание инфраструктуры для безопасного обмена данными будет состоять из нескольких этапов:

– До конца 2027 г. оператор создаст технологическую и юридическую основу для работы с данными в режиме автономного спроса. Это включает аудит данных и приведение их к единому стандарту, запуск Data Clean Room для безопасного взаимодействия в области данных между всеми игроками – от ритейлеров до банков – с использованием шифрованного телефонного номера как универсальной связки. Этап предполагает проработку юридического контура соглашений для легитимного использования данных в ИИ-цепочках.

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?
Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает? Безопасность

– В 2028-29 гг. планируется запустить инфраструктуру для взаимодействия ИИ-агентов – создать защищенный интерфейс для запросов со стороны агентов верифицированных профилей без раскрытия данных пользователя; интегрироваться с мультиагентными коммерческими платформами, масштабировать Data Clean Room при включении новых партнеров и источников данных.

– На последнем этапе плана с 2030 г. компания займется укреплением своего положения на рынке как инфраструктурного игрока. Он включает монетизацию по подписной модели типа Data-as-a-Service (доступ к верифицированным аудиторным профилям), проработку выхода на смежные рынки по тому же принципу: в кредитный и страховой скоринг, логистику.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Пилюгин, «Стэкком»: Спутниковая связь становится сервисом будущего

В США катастрофа в образовании. Результаты тестов по математике и чтению падают 13 лет подряд

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Украинскую «королеву криптовалюты» экстрадировали из Таиланда прямиком в США

«Мегафон» создал портативную базовую станцию для подключения к спутниковому интернету

«Ростелеком» внезапно объединил свои производство радиоэлектроники и разработку ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290