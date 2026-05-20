«Билайн бизнес» внедрил в России 3000 аудиобейджей, обработавших 600 тыс. часов записей

Количество внедренных в России «умных» аудиобейджей превысило 3 000 устройств. Суммарный объем записанного и проанализированного диалогового материала достиг 600 000 часов — это более 68 лет непрерывного разговора. О результатах внедрения рассказал директор по работе с государственными заказчиками Билайна Александр Шведов на форуме ЦИПР-2026.

Устройства, закрепленные на одежде сотрудников, в фоновом режиме фиксируют общение с посетителями и с помощью искусственного интеллекта анализируют содержание, интонации и соблюдение стандартов сервиса. Основные сферы применения — многофункциональные центры (МФЦ), медицинские учреждения и службы занятости.

Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками Билайна:

«Аудиобейдж выполняет сразу несколько функций, но ключевая — контроль качества обслуживания населения. Раньше это были пилотные проекты, сегодня можно уверенно говорить о массовом внедрении: более трех тысяч устройств работают в самых разных регионах страны. Эффекты с точки зрения качества коммуникации с гражданами — очень хорошие».

Технология позволяет автоматически выявлять конфликтные ситуации, нарушения регламентов и, напротив, лучшие практики обслуживания. Все записи хранятся и обрабатываются в защищённом контуре, а использование ИИ даёт возможность анализировать колоссальные массивы информации без участия человека.

Внедрение аудиобейджей — часть комплексной стратегии «Билайн бизнес» по цифровизации городской среды. Компания последовательно работает на четырех уровнях: обеспечение связью, построение инфраструктурных решений (от интеллектуальных транспортных систем до пунктов весогабаритного контроля), сбор и обработка больших данных (видео-, аудио- и геоаналитика), а также внедрение искусственного интеллекта. Именно на этом стеке технологий, по словам представителей компании, и строится полноценный «умный город».

