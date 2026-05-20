CommuniGate Pro и «Труконф» объявили о стратегическом технологическом партнёрстве

Разработчик платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro и разработчик программных и аппаратных решений для корпоративных коммуникаций «Труконф» официально объявили о заключении стратегического технологического партнёрства.

Стороны подписали соглашение о сотрудничестве, подтвердили совместимость своих продуктов и достигли нового уровня взаимодействия. В рамках партнёрства реализована глубокая технологическая интеграция, позволяющая заказчикам CommuniGate Pro использовать инструменты корпоративных коммуникаций «Труконф» непосредственно из интерфейса платформы унифицированных коммуникаций.

Интеграция решений позволит российским организациям создать единую коммуникационную среду, объединяющую корпоративную почту, мессенджер, календари и видеоконференции. Заказчики смогут сократить затраты на внедрение и сопровождение ИТ-инфраструктуры, повысить удобство работы сотрудников и обеспечить высокий уровень информационной безопасности за счёт использования отечественных технологий.

«Сегодня корпоративные коммуникации — это не отдельные сервисы, а единая цифровая среда для совместной работы сотрудников. Интеграция нашей платформы с «Труконф» позволяет заказчикам получить полноценную экосистему, объединяющую надёжную почтовую инфраструктуру и инструменты онлайн-взаимодействия в едином защищённом контуре. Теперь пользователи платформы смогут работать с коммуникационными сервисами без переключения между системами, что существенно повышает эффективность и удобство повседневной работы», – сказал Дмитрий Старовойтов, генеральный директор CommuniGate Pro.

«Наши продукты эффективно решают задачи корпоративных коммуникаций государственных структур, промышленных предприятий, финансовых учреждений и компаний с распределённой структурой. Объединение экспертизы «Труконф» и CommuniGate Pro позволит ускорить и существенно облегчить переход российских компаний на современные защищённые импортонезависимые коммуникационные решения», – сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию «Труконф».