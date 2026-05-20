CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком
|

CommuniGate Pro и «Труконф» объявили о стратегическом технологическом партнёрстве

Разработчик платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro и разработчик программных и аппаратных решений для корпоративных коммуникаций «Труконф» официально объявили о заключении стратегического технологического партнёрства.

Стороны подписали соглашение о сотрудничестве, подтвердили совместимость своих продуктов и достигли нового уровня взаимодействия. В рамках партнёрства реализована глубокая технологическая интеграция, позволяющая заказчикам CommuniGate Pro использовать инструменты корпоративных коммуникаций «Труконф» непосредственно из интерфейса платформы унифицированных коммуникаций.

Интеграция решений позволит российским организациям создать единую коммуникационную среду, объединяющую корпоративную почту, мессенджер, календари и видеоконференции. Заказчики смогут сократить затраты на внедрение и сопровождение ИТ-инфраструктуры, повысить удобство работы сотрудников и обеспечить высокий уровень информационной безопасности за счёт использования отечественных технологий.

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью
Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью безопасность

«Сегодня корпоративные коммуникации — это не отдельные сервисы, а единая цифровая среда для совместной работы сотрудников. Интеграция нашей платформы с «Труконф» позволяет заказчикам получить полноценную экосистему, объединяющую надёжную почтовую инфраструктуру и инструменты онлайн-взаимодействия в едином защищённом контуре. Теперь пользователи платформы смогут работать с коммуникационными сервисами без переключения между системами, что существенно повышает эффективность и удобство повседневной работы», – сказал Дмитрий Старовойтов, генеральный директор CommuniGate Pro.

«Наши продукты эффективно решают задачи корпоративных коммуникаций государственных структур, промышленных предприятий, финансовых учреждений и компаний с распределённой структурой. Объединение экспертизы «Труконф» и CommuniGate Pro позволит ускорить и существенно облегчить переход российских компаний на современные защищённые импортонезависимые коммуникационные решения», – сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию «Труконф».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Пилюгин, «Стэкком»: Спутниковая связь становится сервисом будущего

Активы «Ланита», изъятые в рамках дела Галицкого, может получить «Ростех»

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

«Ростелеком» создал систему «Леший коннект», чтобы незаметно управлять миллионами роутеров по всей России

GitHub признался: Хакеры взломали почти 4000 закрытых репозиториев и требуют выкуп

Российские лидеры в сфере информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290