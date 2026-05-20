«Диджитал Дизайн» развивает в «Ростелекоме» информационную систему поддержки корпоративного управления дочерними компаниями на базе продукта «Ареопад». Об этом CNews сообщили представители «Диджитал Дизайн».

В 2018 г. компания «Диджитал Дизайн» внедрила в «Ростелекоме» информационную систему «ИС ДКУДЗО» для подготовки мероприятий по корпоративному управлению в дочерних и зависимых обществах (ДЗО). В дальнейшем система была интегрирована с продуктом «Ареопад», который используется в компании для автоматизации заседаний коллегиальных органов. В результате развития и интеграции системы появилось комплексное решение «ИС ДКУДЗО 2.0», которое сегодня применяется для корпоративного управления более чем 300 ДЗО и поддерживает работу свыше 500 сотрудников.

Предпосылкой для создания «ИС ДКУДЗО» стала потребность «Ростелекома» упорядочить и повысить эффективность подготовки обязательных мероприятий в сфере корпоративного управления ДЗО. В 2018 г. согласование документов и сопутствующих материалов велось преимущественно по электронной почте, что затрудняло взаимодействие между участниками процесса и требовало большого количества ручных операций.

Для решения этих задач была создана система «ИС ДКУДЗО», которая обеспечила единое цифровое пространство для предварительной проработки вопросов повестки, подготовки документов, сбора позиций профильных подразделений по отдельным вопросам, формирования сводных заключений и их последующего согласования с руководителями подразделений. Внедрение решения позволило сделать процесс подготовки коллегиальных мероприятий более целостным и управляемым, а также повысить прозрачность взаимодействия между профильными подразделениями и участниками заседаний.

Следующим этапом развития проекта стала интеграция «ИС ДКУДЗО» с продуктом «Ареопад», который используется для организации и проведения заседаний советов директоров ДЗО. Объединенное решение получило название «ИС ДКУДЗО 2.0» и охватило все этапы корпоративных процедур в компании: подготовленные документы передаются из «ИС ДКУДЗО» в «Ареопад», где члены советов директоров и иных коллегиальных органов работают с материалами, рассматривают вопросы повестки и проводят голосование в привычном для себя формате.

За время эксплуатации в составе решения было реализовано более 20 адаптаций, учитывающих специфику корпоративных процессов «Ростелекома». В 2025 г. развитие проекта было направлено на совершенствование механизмов подписания и маршрутизации документов, пользовательских сценариев работы с заседаниями и расширением функциональности, связанной с поддержкой процессов принятия решений. Например, появилась возможность завершения заседания на основании рекомендаций из «ИС ДКУДЗО 2.0» в обход стандартного маршрута голосования. Эти изменения позволили существенно повысить гибкость бизнес-процессов и удобство работы пользователей.

«Наш проект является примером развития интегрированного решения, в котором возможности продукта были кастомизированы под корпоративные процессы «Ростелекома». Такой подход позволяет не просто автоматизировать отдельные этапы работы, а выстраивать связанный цифровой процесс с учетом специфики корпоративного управления крупной корпорации», — сказал Константин Беляев, руководитель направления компании «Диджитал Дизайн».