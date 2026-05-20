ДИТ Москвы и «НТЦ Протей» подписали соглашение о развитии услуг связи и телекоммуникационных технологий в столице

Департамент информационных технологий Москвы и научно-технический центр «Протей» (ООО «НТЦ Протей») подписали соглашение о партнерстве в области инновационного развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры столицы. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

Благодаря соглашению в столичном 5G Демо-центре в деловом пространстве «МосХаб.Сколково» появится первый полностью отечественный фрагмент ядра сети связи 5G – элемента, который отвечает за обработку звонков, передачу данных, управление соединениями и обеспечение безопасности связи. Москве это позволит ускорить внедрение отечественных технологий в городскую среду и создать условия для развития производственного и научного потенциала в сфере импортонезависимых сетей 5G.

«В столичном 5G демо-центре город создает полноценную сеть пятого поколения, ключевые элементы которой имеют российское происхождение. Ранее мы уже установили отечественную базовую станцию 5G, а в рамках партнерства с НТЦ Протей протестируем первое отечественное ядро сети 5G. В планах — создание в Москве новых пилотных зон для тестирования 5G-решений в различных инфраструктурных сценариях: интернета вещей, умного города, а также умного производства на полностью российской инфраструктуре», — отметил Евгений Новиков, советник заместителя руководителя Департамента информационных технологий Москвы.

«НТЦ Протей» является единственным в России разработчиком и поставщиком ядра мобильной связи 5G. Компания занимается созданием программно-аппаратных продуктов для ядра сети мобильной связи 3G, 4G/LTE и 5G, оборудования фиксированной связи NGN/IMS и ВКС, а также комплексных систем безопасности («Система-112», «КСЭОН»).

«Москва сегодня формирует эталонную среду для развития отечественных телекоммуникаций. Переход на полностью российское решение — стратегическая задача. За последние годы российские разработки для сетей 5G заметно продвинулись вперед: от тестовых зон мы перешли к пилотным внедрениям на реальных промышленных объектах. Сотрудничество с ДИТ Москвы позволит нам не только запустить в эксплуатацию наше ядро сети 5G, но и приступить к организации новых пилотных зон для тестирования 5G решений на отечественном оборудовании. Для нас особенно важно, что столица создает условия для появления научно-исследовательских и производственных кластеров в области перспективных технологий», — сказал Владимир Фрейнкман, директор по маркетингу и системным исследованиям «НТЦ Протей».

Ранее аналогичное соглашение о сотрудничестве было заключено столичным Департаментом информационных технологий с разработчиком телекоммуникационного оборудования 5G базовых станций «Иртея». Партнерство предусматривает запуск отечественного оборудования в московском 5G Демо-центре и развитие сервисов на базе искусственного интеллекта, умного города, больших данных и интернета вещей. Соглашение с «НТЦ Протей» упростит условия для развития отечественного телекоммуникационного оборудования и передовых технологий.

Поддержка разработки и внедрения российских ИТ-решений соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Отечественные решения».