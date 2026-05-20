CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Техника Импортонезависимость
|

МТС установит на своей сети 35 отечественных базовых станций в Новосибирской области к 2027 году

МТС установит к началу 2027 г. на своей сети мобильной связи еще 2600 отечественных базовых станций производства ООО «Иртея» по всей стране. Таким образом, в 76 регионах России будет работать 3800 единиц, 35 из них — в Новосибирской области. Новая партия оборудования российского вендора обладает расширенным функционалом и поддерживает все действующие в стране частотные диапазоны LTE и GSM. Об этом CNews сообщили представители МТС.

К началу 2025 г. МТС ввела в опытную эксплуатацию на своей действующей сети в 37 регионах России первую промышленную партию из 200 российских базовых станций LTE «Иртея». Один из первых регионов, где установили отечественное оборудование, стала Новосибирская область. Первый российские базовые станции в регионе включили в селах Ужаниха и Воробьево.

К началу 2026 г. по стране была установлена вторая партия из 1000 базовых станций этого производителя с поддержкой дополнительных диапазонов. Как результат, на сегодня в 58 регионах в общей сложности работают 1200 базовых станций «Иртея».

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью
Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью безопасность

Базовые станции выпуска 2026 г. созданы на обновленной платформе радиомодуля. Функционал базовых станций включает в себя передачу голоса в LTE (VoLTE), интеграцию с современными системами управления сетью и возможность совместного использования инфраструктуры радиодоступа несколькими операторами.

«Сегодня в Новосибирской области работают 14 отечественных базовых станций. Собственные базовые станции — это основа технологического суверенитета государства и средство гибкого развития регионов: отечественные разработки удается подстроить под любые специфические условия России — будь то обширные территории, низкая плотность населения или экстремально низкие температуры. После введения санкций телеком‑отрасль оказалась в ситуации, когда ключевые мировые производители «тяжелого» коммуникационного оборудования стали недоступны. Операторы могли оказаться в ситуации деградации сервисов из-за постоянного роста трафика. Базовая станция “Иртея” — глоток воздуха для отрасли, решение, которое можно использовать в разных системах связи», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Пилюгин, «Стэкком»: Спутниковая связь становится сервисом будущего

Активы «Ланита», изъятые в рамках дела Галицкого, может получить «Ростех»

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

«Ростелеком» создал систему «Леший коннект», чтобы незаметно управлять миллионами роутеров по всей России

GitHub признался: Хакеры взломали почти 4000 закрытых репозиториев и требуют выкуп

Российские лидеры в сфере информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290