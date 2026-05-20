МТС установит в Новгородской области около 50 отечественных базовых станций

МТС к началу 2027 г. установит на своей сети мобильной связи в Новгородской области около 50 отечественных базовых станций «Иртея». Новая партия оборудования российского вендора обладает расширенным функционалом и поддерживает все действующие в стране частотные диапазоны LTE и GSM. Об этом CNews сообщил представитель оператора.

На сегодняшний день МТС уже ввела в эксплуатацию шесть российских базовых станций «Иртея». Первая из них заработала в деревне Выбити Солецкого района. Также отечественное оборудование установлено в Окуловском, Батецком, Маревском и Валдайском районах Новгородской области.

Базовые станции «Иртея» будут запущены на промышленных объектах, в городах и малых населенных пунктах Новгородской области, чтобы обеспечить территории устойчивым покрытием LTE. Российское оборудование легко интегрируется в существующую сеть, обеспечивает защиту информации и расширяет цифровые возможности для новгородцев. Функционал базовых станций включает в себя передачу голоса в LTE (VoLTE), интеграцию с современными системами управления сетью и возможность совместного использования инфраструктуры радиодоступа несколькими операторами.

Запуск отечественных базовых станций на Северо-Западе – часть масштабного общероссийского проекта по разработке, производству и введению в эксплуатацию в реальных условиях отечественных площадок LTE. Всего к началу 2027 г. в 76 регионах России будет установлено 3,8 тыс. базовых станций производства «Иртея».

Архитектура базовых станций «Иртея» основана на концепции открытых стандартов Open RAN и облачной архитектуры, при которой часть функционала базовой станции обрабатывается в дата-центрах. В декабре 2024 г. приказом Минпромторга России базовым станциям производства «Иртея» присвоен статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП). До 2030 г. на сети МТС планируется установить 20 тыс. базовых станций «Иртея».

«Новгородская область вошла в число регионов, где МТС уже использует отечественные базовые станции на действующей сети. Первые шесть объектов показали, что российское оборудование успешно решает задачи связи. Мы продолжаем установку отечественного оборудования в области и до конца года планируем расширить сеть и повысить качество связи за счет установки суммарно около 50 базовых станций «Иртея», – сказал директор МТС в Новгородской области Николай Бетелев.

Согласно федеральному проекту «Отечественные технологии», который является частью нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», к 2030 г. в России должна быть достигнута стопроцентная локализация производства оборудования для сотовых сетей, включая LTE/4G и 5G.