МТС запустит в 15 улусах Якутии российские базовые станции «Иртея»

Компания МТС установит к 2027 г. на своей сети в Республике Саха (Якутия) отечественные базовые станции «Иртея». Российская сеть LTE будет запущена в 15 улусах региона, включая отдаленные территории. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Оборудование российского производства к началу 2027 г. появится в Якутске и в большинстве улусов Якутии, в частности в Хангаласском, Ленском, Мирнинском, Таттинском, Алданском. Базовые станции «Иртея» также будут установлены в отдаленных населенных пунктах Жиганского, Кобяйского и Оймяконского улусов в рамках программы устранения цифрового неравенства

Общее количество базовых станций «Иртея» в 76 регионах России до конца 2026 г. достигнет 3800 единиц. Это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в коммерческую эксплуатацию отечественных базовых станций.

В 2025 г. МТС запустила на своей сети первую промышленную партию из 200 российских базовых станций «Иртея». В том числе, более 30 таких базовых станций вышли в эфир в пяти дальневосточных регионах - в Бурятии, Амурской области, Приморье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области.

«Якутия – продвинутый цифровой регион, здесь создаются и развиваются современные ИТ-сервисы. Внедрение отечественного телеком-оборудования станет еще одним важным шагом в развитии отрасли. Одной из главных ценностей проекта заключается в том, что российские системы появятся в отдаленных и северных поселках республики, в тех локациях, где это наиболее необходимо, делая связь доступной для всех», – отметил директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.