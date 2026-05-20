Ритейл стал крупнейшим сегментом подключений интернета для бизнеса в 2025 году

Главным драйвером спроса на услугу «Интернет для бизнеса» стал объединенный сегмент торговли. Ритейл и оптовые продажи суммарно обеспечили 36,7% всех подключений, что делает торговлю крупнейшей категорией клиентов по итогам года.

Именно компании из сферы торговли чаще других выбирали интернет для бизнеса как базовую цифровую инфраструктуру: для работы касс и складских систем, онлайн-витрин, логистики и взаимодействия с поставщиками.

В 2025 году «Билайн бизнес» продолжил развитие сети: было построено более 1 800 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Это позволило расширить географию подключений и повысить стабильность сервиса.

Корпоративные клиенты в среднем скачивали 82 млн гигабайт трафика в месяц. Объем потребления составил порядка 1 млрд гигабайт в год, что отражает растущую цифровую нагрузку со стороны бизнеса.

Сергей Субботин, директор по маркетингу и развитию основных услуг «Билайн бизнес»: «Мы видим, что интернет стал базовой инфраструктурой как для крупных торговых сетей, так и для микробизнеса — небольших магазинов, пунктов выдачи, локальных сервисов. Предпринимателям важны стабильность и предсказуемость, потому что через интернет проходят продажи, учет и работа с клиентами. Рост трафика подтверждает: цифровая нагрузка на бизнес продолжает увеличиваться, а наша задача — обеспечивать надежную основу для этого роста».

По итогам года интернет для бизнеса остается самой востребованной услугой в портфеле компании, а торговля — ключевым сегментом роста.

