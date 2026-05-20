CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком
|

Т2: системы на базе ИИ обрабатывают 45% запросов на линии поддержки жертвам мошенничества

T2, российский оператор мобильной связи, успешно обрабатывает 45% запросов на выделенной линии по противодействию мошенничеству с помощью роботизированных систем. Такие запросы требуют особого внимания из-за чувствительности темы, и потому уровень автоматизации меньше, чем 70%, характерные для дистанционного сервиса в целом. Об этом CNews сообщили представители Т2.

При этом удовлетворенность клиентов сервисом на линии «Антифрод» составляет 90%, подчеркнула Ирина Лебедева, заместитель генерального директора Т2 по коммерческой деятельности.

С июля 2025 г. на линию «Антифрод» поступило 123 тыс. обращений. Из них почти 57 тыс. обработали голосовые ассистенты и роботизированные системы. Таким образом, уровень автоматизации линии по противодействию телефонному мошенничеству достиг 45%, сообщила Ирина Лебедева.

Автоматизированные сервисы помогают клиенту быстро сориентироваться в ситуации: уточняют сценарий мошенничества, подсказывают первые шаги защиты и при необходимости оперативно переводят обращение на специалиста. Содержание таких обращений анализируется в режиме реального времени и используется для выявления новых мошеннических схем и усиления антифрод-моделей.

Ирина Лебедева: «Для нас принципиально не перенасыщать клиентский опыт автоматизацией и сохранять баланс между технологиями и человеческим участием. Именно по этой причине уровень роботизации на антифрод-линии ниже, чем в каналах поддержки в целом». В Т2 роботы обрабатывают 70% запросов клиентов, объяснила она.

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов
Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов Цифровизация

Ирина Лебедева также добавила, что роботы хороши в решении типовых запросов и привела пример: при ограничениях связи в Москве в мае 2026 г. голосовой ассистент при звонках на линию обслуживания снял вопросы у большинства клиентов – закрыл 96% обращений. Из 3500 позвонивших с оператором после контакта с голосовым ассистентом захотели поговорить всего 150 человек.

Она рассказала о том, что сложные запросы и работа не по скриптам по-прежнему остаются на «живых» операторах. В Т2 дополняют, что за 2025 г. команда решила более 31 тыс. нестандартных запросов, при этом клиентская удовлетворенность по таким консультациям достигла 96%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Пилюгин, «Стэкком»: Спутниковая связь становится сервисом будущего

Активы «Ланита», изъятые в рамках дела Галицкого, может получить «Ростех»

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

«Ростелеком» создал систему «Леший коннект», чтобы незаметно управлять миллионами роутеров по всей России

GitHub признался: Хакеры взломали почти 4000 закрытых репозиториев и требуют выкуп

Российские лидеры в сфере информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290