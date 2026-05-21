CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Техника Импортонезависимость
|

«МегаФон» и «Искра Технологии» расширяют выбор решений для частных LTE/5G сетей

«МегаФон» и российский разработчик телеком-решений «Искра Технологии» договорились о сотрудничестве в области развития частных сетей стандартов LTE и 5G. Партнерство позволит оператору увеличить выбор технологических решений для корпоративных заказчиков. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«Искра Технологии» станет поставщиком ядра сети — одного из ключевых элементов инфраструктуры, обеспечивающего управление трафиком, аутентификацию пользователей и интеграцию с внешними сервисами. После успешного прохождения испытаний решения могут быть включены в портфель услуг «МегаФона» для бизнеса.

Совместная работа позволит адаптировать архитектуру частных сетей под потребности конкретных предприятий — от локальных производственных объектов до распределенных инфраструктур с высоким уровнем нагрузки.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

«Мы последовательно расширяем набор технологических решений для частных сетей, чтобы иметь возможность подбирать оптимальные конфигурации под задачи клиентов. Программное обеспечение ’’Искра Технологии’’ проходит тестирование по ряду параметров, включая производительность, надежность, совместимость и информационную безопасность. После успешного завершения испытаний в нашей лаборатории мы сможем внедрять его в инфраструктуру корпоративных заказчиков», — отметил директор по продуктам корпоративного бизнеса «МегаФона» Андрей Кузнецов.

«Цель партнерства с «МегаФоном» — развитие частных сетей связи в интересах российской промышленности и производственных компаний. Такая сеть обладает высокими характеристиками по кибербезопасности, пропускной способности и надежности. Private LTE позволяет предприятиям внедрять современные приложения: удаленное управление видеосистемами и оборудованием, датчиками, сервисы диспетчеризации и другие цифровые опции», — сказал генеральный директор АО «Искра Технологии» Владислав Давыдов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Новым куратором ИТ-отрасли в Минцифры может стать выходец из Администрации Президента

Производитель «скоростной» заплатит $1,1 млн. Его память работает быстро, только если подкрутить BIOS

Morgan Stanley выдал своим банкирам iPhone с урезанными функциями для использования строго внутри Китая

Российские производители против передачи в сервисы документации на гаджеты. Так их будет проще взломать

Активы «Ланита», изъятые в рамках дела Галицкого, может получить «Ростех»

«Ростелеком» создал систему «Леший коннект», чтобы незаметно управлять миллионами роутеров по всей России

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор умной лампы Govee RGBICWW Table Lamp 2 Pro Sound by JBL: главная по светомузыке

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290