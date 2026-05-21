МТС обеспечила прямой эфир из гнезд краснокнижных птиц

МТС развернула беспроводную высокоскоростную сеть на водно-болотных угодьях Муравьевского парка – месте гнездования краснокнижных птиц. Благодаря проведенным работам к круглосуточной видеотрансляции в формате Ultra HD подключены два гнезда дальневосточных аистов, а также популярный у обитателей парка участок в пойме реки, где любят создавать гнезда даурские журавли. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Телеком-оборудование обеспечивает круглосуточную видеотрансляцию из двух гнезд дальневосточных аистов, а также в прямом эфире можно наблюдать за жизнью обитателей парка на участке поймы реки. Монтаж оборудования провели в конце зимы, когда позволяли погодные условия, а птицы еще не вернулись с зимовки. Сегодня за жизнью аистов и их потомством без опаски потревожить или спугнуть наблюдают онлайн ученые-орнитологи, а также все любители грациозных птиц. Техническое оборудование МТС обладает большим запасом емкости, позволяя обеспечить на дальности до пяти километров 20 точек видеотрансляции с мест гнездования птиц, редких растений, а также популярных у животных троп.

Площадь Муравьевского парка составляет более 6500 гектаров поймы и надпойменной террасы Амура, где обитают более 300 видов птиц, среди которых дальневосточные аисты, шесть из семи видов журавлей, обитающих в России. Сотрудники парка занимаются сохранением и восстановлением популяции краснокнижных птиц. Вольеры питомника также оснащены камерами видеонаблюдения от МТС. Это позволяет всем желающим подключаться к круглосуточной трансляции на сайте и наблюдать за поведением птиц, оставшихся зимовать в парке.

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью

«МТС продолжает цифровизацию Муравьевского парка: развернута сеть фиксированного доступа в интернет, территорию покрывает устойчивая сеть LTE и голосовая связь. Теперь посетители парка могут комфортно отдыхать с доступом к популярным цифровым сервисам, а орнитологи, эковолонтеры — удаленно вести научную работу. Созданная телеком-инфраструктура позволяет подключать сложные системы мониторинга и аналитики, настраивать WI-FI зоны, организовывать онлайн научные конференции с подключением международных специалистов, а также радовать новыми точками включения видеотрансляций», – отметил руководитель бизнес-направления МТС в Амурской области Алексей Трофимович.

«Среди обитателей парка много редких и уникальных животных, птиц, растений. Цифровая инфраструктура, развернутая на особо охраняемой природной территории, позволяет любому подключиться к видеотрансляции и в прямом эфире наблюдать за живой природой, подмечая порой забавные моменты, как, например, недавно ворона не давала отдохнуть лисице на пригретой поляне. Оборудование для видеонаблюдения компактное и позволяет оперативно сменить точку съемки и показать в эфире уникальные природные объекты, недоступные для большинства посетителей парка. Так, сейчас мы готовимся к включению видеотрансляции уникального тропического растения эвриалы устрашающей, единственный экземпляр которого в Амурской области произрастает только в Муравьевском парке», – сказал директор АНО «Парк Муравьевский» Евгений Лисицин.

