МТС запустила 4G в еще двух селах на севере Хакасии

Компания МТС сообщает о расширении покрытия сети 4G в Аскизском районе республики Хакасия. Благодаря запуску в эфир новых базовых станций высокоскоростной мобильный интернет и устойчивую голосовую связь от МТС смогут оценить более двух тысяч местных жителей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Связисты МТС подключили новое телеком-оборудование в республиканских селах Усть-Чуль и Кызлас, ранее считавшиеся аалами — традиционными поселениями хакасов. Особое внимание в этих населенных пунктах уделяется сохранению культурного наследия — в частности, в селе Кызлас функционирует собственный народный театр, завоевавший звание лучшего в республике за постановку «Изен Чинiс» («Здравствуй, Победа») на хакасском языке. Сельчане смогут пользоваться мобильным интернетом на высоких скоростях, совершаться дистанционные покупки, подключать цифровые услуги, смотреть фильмы и сериалы без задержек, учиться и работать онлайн.

«Мы продолжаем подключать к сети малые населенные пункты республики. Ранее мы обеспечили высокоскоростным интернетом село Матур Таштыпского района, ежегодно принимающее гостей на фестивале шорской культуры. Качественная мобильная сеть — это важная часть туристической инфраструктуры, и появление стабильного 4G в этих населенных пунктах расширяет культурно-рекреационный потенциал Хакасии», — сказал директор МТС в Республике Хакасия Павел Фомин.

