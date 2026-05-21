Наличные не нужны: система для безналичной оплаты в общественном транспорте от «Миранды»

ГК «Миранда-медиа», оператор цифровых услуг федерального уровня, подводит промежуточные итоги работы с перевозчиками по обеспечению связи для бесконтактной оплаты в общественном транспорте Севастополя. Компания за два года обеспечила связью для бесконтактной оплаты в городе федерального значения ведущих перевозчиков региона. Об этом CNews сообщили представители ГК «Миранда-медиа».

К цифровизации пассажирских перевозок в Севастополе «Миранда» приступила в 2024 г. За это время предоставлено несколько тысяч сим-карт по технологии М2М. Она позволяет устройствам автоматически обмениваться данными без непосредственного участия человека. В автобусах, троллейбусах, маршрутных такси и на водном транспорте появились терминалы самообслуживания, позволяющие сократить расходы на кондукторов.

Виталий Бачурин, заместитель генерального директора – директор В2Х «Миранды»: «Одна из услуг, которые мы предлагаем бизнесу и государству, это М2М-технология. Она применяется не только на производстве, а также в энергетике, в банковской сфере, торговле, транспортных перевозках. С ее помощью устройствами можно управлять из любой точки, отслеживать их состояние, оптимизировать бизнес-процессы и держать их под контролем».

Сейчас к этой системе подключена большая часть терминалов оплаты ООО «Единая городская карта Севастополя». Они установлены в транспортных средствах, которые осуществляют внутригородские, пригородные, а также межрегиональные перевозки. Количество таких терминалов превысило 1200 шт. В год осуществляется около 65 млн бесконтактных транзакций. Внедрение карт М2М обеспечивает бесшовный проезд пассажиров без использования наличных средств и бумажных документов. Другими словами, процесс перемещения людей становится максимально удобным, непрерывным и менее затратным.

Олег Демин, генеральный директор ООО «Единая городская карта Севастополя»: «Транспортная инфраструктура становится более доступной и современной благодаря новым технологиям. У пассажиров не всегда есть наличные средства, а вот банковская или транспортная карта всегда с собой. Оплата проезда в общественном транспорте происходит по бесконтактной системе. Конкретно нам «Миранда» поставила нам больше двух тысяч сим-карт по технологии М2М. Радует устойчивая бесперебойная связь».

«Миранда» продолжит реализацию проекта по обеспечению перевозчиков картами М2М.

