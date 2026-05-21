Российские решения для частных мобильных сетей: «Сигналтек», «Софтайм» и «Искра Технологии» объявили о стратегическом партнерстве

«Сигналтек», «Софтайм» и «Искра Технологии» объявили о стратегическом партнерстве. Трехстороннее партнерство повысит доступность российских решений для построения частных мобильных сетей. Об этом CNews сообщили представители «Сигналтек».

Объединение усилий позволит компаниям внедрять передовые научно-технические разработки, такие как системы Private LTE/5G, высокопроизводительные решения для обработки трафика и платформы для цифровой трансформации крупных промышленных предприятий. Private LTE – беспроводная технология, позволяющая передавать трафик, данные и голос без подключения к публичным сетям связи. Решение востребовано также в сфере энергетики, добычи полезных ископаемых, логистики, а также государственными органами. Для повышения доступности pLTE на российском рынке необходимы современные базовые станции и программные продукты построения ядра сети, которые обеспечивают легкую масштабируемость, совместимость с существующей инфраструктурой и полное соответствие требованиям информационной безопасности. Соглашение предусматривает совместную научно-исследовательскую деятельность и формирование условий для опережающего импортозамещения в телеком-отрасли. В частности, компании намерены объединить экспертизу в исследованиях и разработке полностью российского стека LTE и 5G от ядра сети до базовых станций и абонентских устройств. Что соответствует уровню мировых лидеров.

«Спрос на частные мобильные сети увеличивается с каждым годом. Совместная работа с «Сигналтек» позволит ускорить вывод новых решений на рынок. Private LTE – это также экономическая выгода для пользователя: модернизация производственных процессов, снижение затрат на создание и поддержание работоспособности телеком-инфраструктуры, по сравнению с проводными технологиями», – сказал генеральный директор АО «Искра Технологии» Владислав Давыдов.

Партнерство уже имеет практическую базу: «Софтайм» и «Искра Технологии» ведут совместную работу над созданием корпоративных беспроводных сетей для бизнеса и разработкой полного комплекса отечественных телекоммуникационных решений, включая ядро сети для доверенной защищенной инфраструктуры. В рамках этого процесса компания «Сигналтек» обеспечит необходимые вычислительные мощности на базе российских серверов собственного производства и инфраструктуру ЦОД для развертывания ядра сети.

«Несмотря на устойчивый тренд на импортозамещение, российским производителям телеком-оборудования приходится ежедневно доказывать свою конкурентоспособность в сравнении с зарубежными решениями, которые десятилетиями доминировали на рынке. Чтобы опережать зарубежные аналоги, важно объединять усилия в области НИОКР. Консолидация наших научно-исследовательских баз позволит кратно ускорить разработку и предложить рынку по-настоящему суверенные, высокопроизводительные продукты полного цикла, отвечающие самым жестким требованиям бизнеса», — сказал генеральный директор «Сигналтек» Алексей Алясев.

Объединение ресурсов «Софтайм», «Сигналтек» и «Искра Технологии» формирует альянс крупнейших экспертов отрасли, направленный на масштабную разработку инновационных продуктов для цифровой экономики.

