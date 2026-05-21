T2 усилил сеть в местах дачного отдыха волгоградцев

Т2, российский оператор мобильной связи, расширил покрытие сети в садоводческих товариществах Волгоградской области к старту активного дачного сезона. Инженеры компании повысили качество голосовой связи и устойчивость сигнала в пяти СНТ, где в весенне-летний период традиционно возрастает нагрузка на инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители T2.

T2 последовательно развивает телеком-инфраструктуру в Волгоградской области. Оператор усилил сигнал и расширил покрытие сети в пригородных локациях и местах сезонного проживания, где в теплый сезон существенно увеличивается число пользователей.

Технические работы к старту активного дачного сезона прошли в товариществах «Монолит» и «Заря» в Волгограде. Кроме того, инженеры T2 установили новые объекты связи в СНТ «Содружество» Среднеахтубинского района, «Строитель» Дубовского района и «Весна» Светлоярского района.

Модернизация позволила повысить стабильность голосовой связи и качество сигнала на территории дачных массивов. Благодаря этому жители региона, отправляющиеся за город, могут комфортно пользоваться привычными сервисами связи в период сезонной активности.

Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала T2: «Сегодня дачи и загородные участки фактически являются продолжением городской среды: многие волгоградцы проводят за городом не только выходные, но и постоянно проживают в течение всего теплого сезона. Для абонентов в этот момент важно оставаться на связи с близкими, решать повседневные вопросы и пользоваться привычными цифровыми сервисами в комфортном режиме, поэтому при развитии инфраструктуры мы уделяем особое внимание качеству голосовой связи и устойчивости сигнала в таких локациях. Такой подход позволяет обеспечивать стабильную работу сети в периоды сезонного роста нагрузки и сохранять комфортный пользовательский опыт вне зависимости от местонахождения клиента».

