В SberCRM теперь можно управлять телефонными коммуникациями напрямую из системы с виртуальной АТС «Ростелекома»

Компания «Сбер2B», разработчик SberCRM, интегрировала систему с виртуальной АТС от «Ростелекома». Новое решение позволяет компаниям управлять телефонными коммуникациями напрямую из CRM, автоматизировать обработку обращений и сохранять историю взаимодействия с клиентами в единой системе. Об этом CNews сообщил представитель «Сбер2В».

Интеграция расширяет возможности SberCRM для работы с клиентскими обращениями в отделах продаж, контакт-центрах и службах поддержки.

При входящем звонке система отображает всплывающее уведомление: если контакт уже есть в SberCRM, в уведомлении отображаются имя и организация клиента.

Если карточка контакта отсутствует, система создает ее автоматически. Пользователям также доступны звонки в один клик из карточки контакта, сделки или компании. Все входящие, исходящие и пропущенные вызовы автоматически фиксируются в системе с указанием даты, времени и длительности разговора. Пользователи могут записывать и прослушивать звонки для последующего анализа обращений и контроля качества сервиса.

Интеграция помогает сократить объём ручной работы и сохранить полную историю взаимодействия в одном пространстве.

Татьяна Кот, директор департамента продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса «Ростелекома», сказала: «Время становится всё более ценным ресурсом, и наши цифровые сервисы помогают его использовать с максимальной выгодой. Виртуальная АТС, интегрированная со SberCRM, — это не просто автоматизация процессов, а новое слово в управлении коммуникациями. Решение сократит трудозатраты сотрудников, а руководители, в свою очередь, получат дополнительные возможности для контроля качества сервиса и анализа работы персонала».

«Для бизнеса важно, чтобы коммуникации с клиентами были непрерывными, прозрачными и не требовали лишних ручных действий. Наша интеграция помогает компаниям быстрее обрабатывать обращения, сохранять историю взаимодействия в единой системе и повышать качество клиентского сервиса. Это особенно актуально для команд продаж, поддержки и контакт-центров, где скорость реакции и полнота данных напрямую влияют на эффективность работы», ‒ отметил Евгений Лящук, лидер направления «Сбер2В Автоматизация».

