Билайн усилил связь на обновлённом Ленинградском вокзале

После масштабной реконструкции в Москве открылся Ленинградский вокзал — один из самых загруженных транспортных узлов столицы. Вместе с обновлением городской инфраструктуры Билайн усилил мобильную сеть внутри вокзала, запустив современное indoor*-покрытие для стабильной голосовой связи и мобильного интернета.

В ходе реконструкции вокзала были обновлены внутренние пространства, фасад здания, навигация и привокзальная территория. Одновременно Билайн модернизировал телеком-инфраструктуру внутри объекта. Чтобы связь оставалась стабильной даже при высокой нагрузке, технические специалисты развернули внутри здания систему внутренних антенн и телеком-оборудования, обеспечивающую устойчивый мобильный интернет и голосовую связь в залах ожидания, кассовых зонах и у платформ.

Кроме того, Москва стала одним из первых 11 городов России, где Билайн начал первый этап тестирования 5G. После модернизации ядра сети на совместимых смартфонах клиентов может появляться индикация сети «bee.test.5G». Ленинградский вокзал также вошёл в число объектов с инфраструктурой, подготовленной к следующим этапам развития сети пятого поколения. Тестирование проходит бесплатно, не требует дополнительных подключений и не влияет на качество текущей связи.

Олег Бирюков, директор Московского региона Билайна:

«Реконструкция Ленинградского вокзала — это пример того, как городская инфраструктура становится по-настоящему современной и цифровой. И для нас было важно развивать связь синхронно с обновлением самого пространства. Сегодня вокзал — это огромная цифровая среда с постоянно меняющейся нагрузкой. Здесь одновременно работают видеосервисы, мессенджеры, облачные платформы, онлайн-оплата и десятки других сценариев. Чтобы всё это оставалось незаметно стабильным для клиента, нужна сложная инженерная работа внутри самого объекта. Параллельно мы готовим сеть к развитию 5G: обновляем ядро сети, тестируем устройства и проверяем работу технологий в реальной городской среде. За этим стоят месяцы работы технических специалистов Билайна — инженеров, проектировщиков и команд эксплуатации».

Дополнительно на Ленинградском вокзале откроется магазин Билайна, где пассажиры смогут подключить услуги связи, оформить SIM-карту, получить консультацию или подобрать устройства и цифровые сервисы.

Билайн также продолжает развивать связь в железнодорожном транспорте. По данным исследования аналитического агентства «Телеком Дейли», в апреле 2025 года связь Билайна была признана самой надёжной в поездке на «Сапсане»**. Во время тестов по маршруту Москва — Санкт-Петербург оператор показал 100% доступность 4G на всём пути следования.

* Indoor-решения (индор-решения) — это технологии и системы, которые обеспечивают стабильное мобильное покрытие и высокоскоростной интернет внутри зданий. Они включают в себя установки базовых станций, распределенные антенны и системы усиления сигнала.

** Исследование проведено аналитическим агентством «Телеком Дейли» в марте 2025 года по маршруту Москва — Санкт-Петербург с использованием измерительного комплекса Tems Investigation. Подробности по ссылке.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru.

г. Москва, ОГРН 1027700166636