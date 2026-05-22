CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь
|

МТС установит в Карелии первые отечественные базовые станции

Компания МТС сообщила о том, что к началу 2027 г. разместит на своей сети мобильной связи в Республике Карелия отечественные базовые станции «Иртея». Установка российского телеком-оборудования запланирована в населённых пунктах Пряжинского, Олонецкого и Суоярвского районов.

Базовые станции выпуска 2026 г. созданы на обновленной платформе. Устанавливаемое МТС оборудование может работать в диапазонах LTE и GSM. Функционал включает в себя передачу голоса в LTE (VoLTE), полную интеграцию с действующей мобильной сетью и возможность совместного использования инфраструктуры радиодоступа несколькими операторами.

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?
Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? Цифровизация

Это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в коммерческую эксплуатацию отечественных базовых станций. В настоящее время в 58 регионах страны уже работает 1,2 тыс. таких станций. Оператор и телеком-вендор тесно сотрудничают в рамках форвардного контракта, по условиям которого «Иртея» к 2030 г. поставит МТС 20 тыс. базовых станций.

«Переход на российские телеком-оборудование направлен на повышение технологической независимости. Кроме того, использование отечественных базовых станций открывает для нас новые возможности по развитию сети, увеличению пропускной способности и оперативному внедрению современных технологий. Мы уверены, что это решение станет важным вкладом в цифровое развитие Карелии, позволит повысить доступность и качество услуг для жителей даже в удалённых населённых пунктах», — сказал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Уходит целая эпоха. Гигантский оператор связи хоронит медные сети, без которых не работают стационарные домашние телефоны

Власти США выделяют IBM $1 млрд на гигантскую фабрику квантовых чипов

Введение платы за VPN-трафик решили отложить до выборов в Госдуму осенью 2026 года

Сколько миллиардов заработали «Билайн», МТС, «МегаФон» и «Ростелеком» в 2025 году

Новым куратором ИТ-отрасли в Минцифры может стать выходец из Администрации Президента

Производитель «скоростной» заплатит $1,1 млн. Его память работает быстро, только если подкрутить BIOS

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Обзор умной лампы Govee RGBICWW Table Lamp 2 Pro Sound by JBL: главная по светомузыке

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290