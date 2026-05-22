CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура
|

Почти половина объектов коммерческой недвижимости сталкивается с деградацией телеком-инфраструктуры

Управление телеком-составляющей становится одной из системных проблем для объектов коммерческой недвижимости — бизнес- и торговых центров. По данным исследования оператора ИТ-решений «Обит», почти на каждом втором объекте отсутствует централизованное управление сетями, что приводит не только к неконтролируемому «размножению» сетевой инфраструктуры, но и к нарушениям требований безопасности и снижению качества сервисов для арендаторов. Об этом CNews сообщили предствители «Обит».

В основу исследования легли данные первичной технической оценки телеком-инфраструктуры более 1000 объектов торговой и офисной недвижимости малого и среднего сегмента в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, собранные за 2025 г. Результаты показали, что: 42% объектов имеют дублирование сетей и признаки износа инфраструктуры; примерно в половине этих случаев (20%) как следствие были зафиксированы нарушения норм безопасности, в частности, пожарных норм.

Одной из ключевых причин «запущения» телеком-инфраструктуры является отсутствие прозрачной модели управления. На практике это означает, что при наличии нескольких операторов на объекте управление каждой сетью ведется различными компаниями по собственным политикам и не всегда координируется с управляющей компанией. Такая ситуация может привести к санкциям от контролирующих органов, в частности, на одном из таких объектов ситуация достигла критического уровня, что привело к предписаниям от пожарной инспекции за нарушение требований пожарной безопасности. Также в практике «Обит» встречались случаи, когда схемы подключения не согласовывались с инженерными службами, маркировка кабельной инфраструктуры выполнялась частично, а неиспользуемое оборудование не демонтировалось.

«При проведении административно-управленческого аудита, на одном объекте мы насчитали 6 провайдеров, каждый — со своей логикой, серверной и ценником. Результат: кассы падают, камеры висят, арендаторы недовольны, а директор УК, по наитию, делает вид, что “это не наш контур ответственности”. В итоге — простои, потери данных и нервная агония. По нашим оценкам, такие сбои съедают 1,5-2% NOI в год и напрямую снижают капитализацию объекта. Коллеги по цеху регулярно в своих отчетах по офисному и ритейл-рынку указывают: цифровая нестабильность снижает арендный спрос на 5–7%», — сказал Денис Троценко, управляющий партнер консалтингово-девелоперской компании в сфере коммерческой недвижимости ООО «Территория Дела».

Фрагментация и амортизация телеком-инфраструктуры напрямую влияет на расходы управляющих компаний. УК могут тратить более 1000 человеко-часов в год на сопровождение операторов: технадзор, документооборот, модернизацию, контроль регламентов и соблюдению норм. При этом эти процессы дублируются по числу провайдеров, увеличивая нагрузку на технические команды и снижая общую операционную эффективность. В «Обит» отмечают, что в результате часть потенциала объектов остается нереализованной: «упущенная финансовая выгода может быть сопоставима с доходами от аренды одного-двух типичных для объекта арендаторов».

Дополнительной сложностью является непрозрачность предоставления услуг для арендаторов. Управляющая компания может быть не уведомлена, подключен ли арендатор и на каких коммерческих условиях, доволен ли он качеством связи, была ли авария на сети — в большинстве случаев единое окно для получения достоверной информации и контроля за качеством сервиса для арендаторов отсутствует.

Сложившаяся ситуация подталкивает рынок к пересмотру подходов к управлению телеком-инфраструктурой в коммерческой недвижимости. Собственники и управляющие компании все чаще рассматривают модели с четко определенной зоной ответственности и централизованным управлением через хозяйствующего оператора.

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?
Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? Цифровизация

«По сути, речь идет о том, чтобы относиться к управлению телеком-инфраструктурой торговых и бизнес-центров как к полноценному бизнес-направлению. Собственники и управляющие компании приходят к необходимости работы по принципу “одного окна”: хозяйствующий оператор берет на себя управление не только телеком-, но и цифровой инфраструктурой объекта и координацию других операторов», — сказал Кирилл Строганов, заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Обит».

Централизованный подход к управлению позволяет упорядочить телеком-инфраструктуру, ввести прозрачные правила взаимодействия и тарифную политику для всех операторов, снизить операционные затраты и финансовую нагрузку на управляющие компании, а также повысить управляемость и качество сервисов. Дополнительным эффектом становится более гибкая модель инвестиций в модернизацию инфраструктуры, в том числе за счет перераспределения затрат и инвестиций со стороны хозяйствующего оператора.

«Опыт показывает, что модель с единым хозяйствующим оператором является наиболее эффективной. Когда на объекте работает главный ответственный оператор, управление становится прозрачным, предсказуемым и контролируемым. Модель хозяйствующего оператора обеспечивает баланс интересов всех сторон — собственника, управляющей компании и арендаторов — и гарантирует стабильность телеком-инфраструктуры на всех уровнях», — сказал Дмитрий Кузьмин, директор департамента информационных технологий Fort Group.

Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями
Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями Цифровизация

Рыночные тенденции усиливают востребованность централизованной модели управления телеком-инфраструктурой на объектах коммерческой недвижимости. В «Обит» отмечают рост спроса на стабильную проводную связь. Если ранее часть арендаторов использовала мобильные решения, то сегодня бизнес все чаще делает выбор в пользу фиксированных каналов с высокой пропускной способностью и отказоустойчивостью. Параллельно усиливается консолидация телеком-отрасли. Ужесточение требований к деятельности операторов и предоставляемым услугам может привести к постепенному уходу небольших игроков с рынка или их консолидации с более крупными игроками.

«Телеком — это ресурс, причем ресурс разноплановый. Во-первых, управляющая компания может поставлять его арендаторам и тем самым получить дополнительный источник выручки. Во-вторых, это явное конкурентное преимущество, особенно сегодня. Выбирая между несколькими ТЦ, человек пойдет туда, где лучше связь, где есть сервисы, с которыми ему комфортно работать и т.д. В-третьих, прозрачный телеком открывает путь к огромному массиву данных, резко повышающих эффективность управления объектом. Управленческие команды с плохой аналитикой заведомо в проигрыше. Если соответствующий компонент “хромает”, эффективная реализация этого ресурса фактически становится невозможной», — сказала Мария Дорохова, коммерческий директор УК «САМПА» (входит в экосистему Сбербанка).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сколько миллиардов заработали «Билайн», МТС, «МегаФон» и «Ростелеком» в 2025 году

Новым куратором ИТ-отрасли в Минцифры может стать выходец из Администрации Президента

Производитель «скоростной» заплатит $1,1 млн. Его память работает быстро, только если подкрутить BIOS

Morgan Stanley выдал своим банкирам iPhone с урезанными функциями для использования строго внутри Китая

Российские производители против передачи в сервисы документации на гаджеты. Так их будет проще взломать

Активы «Ланита», изъятые в рамках дела Галицкого, может получить «Ростех»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор умной лампы Govee RGBICWW Table Lamp 2 Pro Sound by JBL: главная по светомузыке

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290