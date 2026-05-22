«Софтайм» представили высокопроизводительную базовую станцию

РАДИОС SR 2G/4G – российская доверенная базовая станция для мобильной связи и критической инфраструктуры. Ее ключевая особенность – инновационный системный модуль, соответствующий лучшим мировым аналогам. Оборудование соответствует концепции Single RAN, поддерживая работу 2G/4G, и готово к апгрейду до 5G.

Новый BBU03 (модуль управления – прим. авт.) на 12 секторов, он обладает широкими возможностями для кастомизации и превосходит многие импортные решения по кибербезопасности. Благодаря высокой производительности поддерживает одновременную работу в стандарте GSM и LTE, сложные операторские функции Carrier Agregation (агрегация частот), ANR (автоопределение соседей) и др.

В РАДИОС SR 2G/4G внедрены функции, которые могут детектировать и противодействовать мошенническим, криминальным и нелигитимным средствам. В частности, оборудование позволяет обнаруживать «симбоксы» - устройства, которые злоумышленники применяют для обзвона потенциальных жертв с незарегистрированных номеров.

«Совместные усилия правоохранительных органов и сотовых операторов по обеспечению кибербезопасности – задача национального масштаба, и применение отечественного оборудования ее решению только способствует. Не говоря уже о том, что российское «железо» гарантирует его бесперебойное обслуживание, которое не зависит от ситуации с импортом. РАДИОС - на 100% российское решение, включая софт, оборудование и интеграцию, построенное на основе отечественной», - сказал Алексей Алясев, генеральный директор «Сигналтек», технологического партнера «Софтайм»

Новая базовая станция полностью готова к переходу на стандарт 5G. BBU03 интегрируется со всеми типами радиомодулей Софтайм (RRU B1, B3, B7, B20, B38, B40 и др.), обеспечивая агрегацию между диапазонами и безразрывное покрытие. Для абонентов сотовых операторов это гарантирует высокую скорость и качество связи в любой точке.