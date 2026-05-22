«В Яндекс Картах» появились подробные схемы Ленинградского вокзала в Москве

Сразу после открытия обновлённого Ленинградского вокзала в Москве его детальные схемы стали доступны в приложении и веб-версии «Яндекс Карт». На них отмечены все платформы, пути, выходы в город и переходы, а также организации — кассы, залы ожидания, новые кафе, магазины и туалеты. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса».

Теперь пользователи могут построить маршрут к Ленинградскому вокзалу из любой точки города. Например, приложение подскажет, на каком транспорте лучше добраться до вокзала, а также поможет найти ближайший вход, переход, эскалатор, лифт или лестницу. Как и на других вокзалах Москвы, пути теперь отмечены на карте — пользователи могут лучше сориентироваться внутри здания и заранее спланировать маршрут. Для этого достаточно открыть карту Ленинградского вокзала и выбрать интересующую точку.

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? Цифровизация

В ближайшее время в «Яндекс Картах» появятся панорамы обновленного интерьера Ленинградского вокзала.

«Яндекс Карты» — персональное приложение к городу, с помощью которого можно находить места и строить до них маршруты на любом транспорте или пешком. В «Картах» всегда можно узнать актуальное расписание общественного транспорта и посмотреть онлайн, где едет нужный трамвай или автобус. А прямо в приложении можно записываться в салоны красоты и решать другие повседневные задачи. Каждый месяц веб-версией и мобильным приложением сервиса пользуются 95 млн человек.

