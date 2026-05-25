CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Интернет-доступ
|

Еще 6 тысяч челнинцев получили доступ к гигабитному интернету МТС

МТС объявила о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета в Набережных Челнах. Доступ к фиксированному интернету на скорости до 1 Гбит/с и возможность ежемесячно экономить до 40% на цифровых сервисах получили жители еще семи многоквартирных домов автограда.

Гигабитная сеть МТС появилась в семи многоэтажных домах жилых комплексов «Новое побережье», «Парус», «Крылатый» в Набережных Челнах. Специалисты МТС установили здесь новое телеком-оборудование, высокая пропускная способность которого способна поддерживать стабильную скорость интернета на любом домашнем устройстве у каждого члена семьи даже в период пиковых нагрузок. Работы по расширению сети фиксированной связи коснулись домов в новостройках по адресам: ул. Раскольникова, 5б, 5в, 5г; ул. Академика Королева, 37, 37б, 37в и ул. В. Береговая, 33.

Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями
Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями Цифровизация

«Наряду с ремонтом и обустройством квартиры, многие новоселы заранее изучают вопрос наличия телеком-инфраструктуры и подключают домашний интернет сразу при заселении. Поэтому в больших городах, где активно строятся и сдаются новые дома, спрос на фиксированный интернет всегда высокий, как, например, в ЖК «Новое побережье» в Набережных Челнах, который рассчитан на проживание около 5 тыс. человек. Помимо экономии за счет объединения нескольких услуг в один «пакет», высокоскоростной домашний интернет позволяет оснастить квартиру умными счетчиками электроэнергии, воды и тепла, датчиками открывания дверей и окон, системой видеонаблюдения и другими решениями для комфорта и безопасности жителей», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

МТС планомерно обеспечивает телеком-инфраструктурой новостройки республики, а также обновляет сеть в существующем жилом фонде, обеспечивая цифровой комфорт в домах татарстанцев. По данным аналитиков МТС, за 2025 г. количество подключенных к сети оператора домохозяйств в Татарстане увеличилось более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим периодом. Уточнить, подключен ли дом к фиксированной сети можно самостоятельно на сайте МТС в Татарстане.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-сервисы такси будут отключать российских водителей от заказов за переработки

Apple удалила больше 1200 приложений за год по требованию российских властей

Китай насмехается над санкциями США. Huawei представила новую стратегию и обещает чипы 1,4 нм к 2031 году

Уходит целая эпоха. Гигантский оператор связи хоронит медные сети, без которых не работают стационарные домашние телефоны

Власти США выделяют IBM $1 млрд на гигантскую фабрику квантовых чипов

Введение платы за VPN-трафик решили отложить до выборов в Госдуму осенью 2026 года

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290