«МегаФон» обеспечил связью якутских горняков

Устойчивую голосовую связь провели на производственной площадке горнодобывающей компании АО «Прогноз» в Кобяйском районе Якутии. «МегаФон» запустил базовую станцию на территории месторождения Вертикальное, обеспечив стабильным покрытием обогатительную фабрику и вахтовый посёлок. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Месторождение «Вертикальное» располагается в Ламынхинском наслеге Кобяйского района. Основное полезное ископаемое – серебро, попутно добываются медь, свинец и цинк. АО «Прогноз» проводит полный цикл горно-металлургического производства — от геологоразведки и добычи до переработки и выпуска металла.

Появление мобильной связи в условиях суровой якутской природы и вечной мерзлоты решает ряд критически важных задач. Теперь сотрудники могут оперативно решать организационные вопросы, согласовывать логистику, передавать срочные сообщения и координировать производственные процессы. Кроме того, у вахтовиков, работающих вдали от дома на протяжении длительного времени, появилась возможность звонить родным, оставаясь с ними всегда на связи.

«Месторождение — это сложный производственный организм, где каждая минута имеет значение. Запуск мобильной связи на фабрике и в вахтовом посёлке закрывает потребность в оперативной коммуникации. Теперь наши специалисты могут мгновенно обмениваться данными, а сотрудники чувствовать себя увереннее, зная, что они всегда на связи», — сказал руководитель ИT-отдела АО «Прогноз» Сергей Попов.

«Стандарт сотовой связи 2G, хотя и является базовым, идеально подходит для задач голосовой связи и передачи текстовых сообщений, которые крайне необходимы для координации работ на удалённых объектах. Это первый шаг к созданию полноценной цифровой экосистемы на месторождении, который позволит в будущем внедрять более сложные решения для автоматизации процессов», — сказала директор «МегаФона» в Республике Якутия (Саха) Наталья Некрасова.