CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь
|

«МегаФон» обеспечил связью якутских горняков

Устойчивую голосовую связь провели на производственной площадке горнодобывающей компании АО «Прогноз» в Кобяйском районе Якутии. «МегаФон» запустил базовую станцию на территории месторождения Вертикальное, обеспечив стабильным покрытием обогатительную фабрику и вахтовый посёлок. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Месторождение «Вертикальное» располагается в Ламынхинском наслеге Кобяйского района. Основное полезное ископаемое – серебро, попутно добываются медь, свинец и цинк. АО «Прогноз» проводит полный цикл горно-металлургического производства — от геологоразведки и добычи до переработки и выпуска металла.

Появление мобильной связи в условиях суровой якутской природы и вечной мерзлоты решает ряд критически важных задач. Теперь сотрудники могут оперативно решать организационные вопросы, согласовывать логистику, передавать срочные сообщения и координировать производственные процессы. Кроме того, у вахтовиков, работающих вдали от дома на протяжении длительного времени, появилась возможность звонить родным, оставаясь с ними всегда на связи.

«Месторождение — это сложный производственный организм, где каждая минута имеет значение. Запуск мобильной связи на фабрике и в вахтовом посёлке закрывает потребность в оперативной коммуникации. Теперь наши специалисты могут мгновенно обмениваться данными, а сотрудники чувствовать себя увереннее, зная, что они всегда на связи», — сказал руководитель ИT-отдела АО «Прогноз» Сергей Попов.

Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями
Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями Цифровизация

«Стандарт сотовой связи 2G, хотя и является базовым, идеально подходит для задач голосовой связи и передачи текстовых сообщений, которые крайне необходимы для координации работ на удалённых объектах. Это первый шаг к созданию полноценной цифровой экосистемы на месторождении, который позволит в будущем внедрять более сложные решения для автоматизации процессов», — сказала директор «МегаФона» в Республике Якутия (Саха) Наталья Некрасова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-сервисы такси будут отключать российских водителей от заказов за переработки

Apple удалила больше 1200 приложений за год по требованию российских властей

Китай насмехается над санкциями США. Huawei представила новую стратегию и обещает чипы 1,4 нм к 2031 году

Уходит целая эпоха. Гигантский оператор связи хоронит медные сети, без которых не работают стационарные домашние телефоны

Власти США выделяют IBM $1 млрд на гигантскую фабрику квантовых чипов

Введение платы за VPN-трафик решили отложить до выборов в Госдуму осенью 2026 года

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290