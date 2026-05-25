«МегаФон» расширил сеть в Удмуртии

«МегаФон» объявил о запуске нового покрытия в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Инженеры оператора установили и запустили в эксплуатацию телеком-оборудование в селе Новая Чернушка. Теперь сигнал в смартфонах жителей населенного пункта будет надежным и уверенным.

Новое оборудование обеспечивает уверенное покрытие не только жилых домов, но и ключевых социальных объектов: детского сада, школы, культурно-досугового центра. Жители Новой Чернушки — около 600 человек — получили возможность свободно общаться с родными и близкими, находясь в любой точке села.

«Ежемесячно жители Якшур-Бодьинского района генерируют свыше миллиона минут разговоров. И это значение растет благодаря расширению покрытия и увеличению абонентов в сети. Мы понимаем, что за каждым звонком стоит возможность услышать родной голос, связаться с различными учреждениями, быстро решить вопросы или обратиться в экстренные службы. С помощью строительства новых базовых станции и модернизации сети наши специалисты делают так, чтобы этот процесс был максимально комфортным для жителей Удмуртии», — отметил директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.

Запуск оборудования в Новой Чернушке стал частью программы по развитию сети в сельской местности Удмуртии. В текущем квартале оператор уже усилил покрытие в населенных пунктах Балезинского и Увинского районов республики.