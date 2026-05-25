«МегаФон» усилил телеком-сеть в центре Комсомольска-на-Амуре

Жители Комсомольска-на-Амуре могут комфортнее пользоваться мобильной связью. Инженеры «МегаФона» запустили дополнительную базовую станцию на улице Вокзальной, что позволило увеличить емкость сети в районе автовокзала и Парка железнодорожников. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Усиление телеком-сети затронуло оживленный транспортный узел Комсомольска-на-Амуре — города, где проживает более 240 тыс. человек. Специалисты «МегаФона» установили современное телеком-оборудование, поддерживающее диапазоны LTE, что позволило увеличить пропускную способность сети и обеспечить стабильный сигнал в зоне с высокой концентрацией людей.

Новая базовая станция расположена в шаговой доступности от ключевых точек притяжения: автовокзала, парка отдыха, популярных супермаркетов. Это особенно важно для пассажиров, ожидающих рейсы и местных жителей, которые ежедневно посещают эти локации. Уверенный прием сигнала позволяет комфортно совершать звонки, пользоваться навигацией, оплачивать услуги онлайн.

«С наступлением тепла абоненты чаще совершают поездки, поэтому важно, чтобы им были доступны качественные услуги оператора в основных городских локациях. В районе улицы Вокзальной традиционно высокий трафик, дополнительная базовая станция обеспечит высокое качество связи для абонентов даже при пиковых нагрузках», — сказал Илья Челышев, директор «МегаФона» в Хабаровском крае.

В этом году в Комсомольске-на-Амуре оператор также модернизировал оборудование на почти 30 базовых станциях, что позволило существенно улучшить передачу данных для пользователей. Улучшение качества связи затронули практически все районы города.